Dientes rotos, accidentes y otras razones para creer en el karma

En Anda Ya hemos hablado del juez de nuestros actos: el karma. Y es que hay quienes creen en esta interpretación de la ley física causa-efecto, que asegura que cada individuo vive las consecuencias de sus actos, sean positivos o negativos. Y no solo se refiere a acciones físicas, sino también verbales y mentales. De ahí, suponemos, lo de “tener cuidado con lo que deseas”

¿Lo bueno también? Al parecer sí, pero eso parece que cuesta un poco más, y que solo algunos afortunados lo experimentan. Lo que sí deja huella en nuestra vida es lo malo, que por muy pequeño que sea, le damos más importancia y nos cuesta más olvidarlo.

Nosotros hemos querido conocer algunas de las historias de nuestros andayeros. Para eso, les hemos lanzando una pregunta: ¿Cuándo el karma ha actuado en tu contra o en tu favor? Las respuestas nos han hecho pasar un buen rato pero también asustarnos.

Laura de Alicante está segura de que todo lo que le desea a otros se cumple, sea para bien o para mal. Tanto es así que hasta a ella misma le da “miedo” su propio poder sobrenatural. A uno de sus exnovios le dijo: “El karma vuelve y esto que me has hecho te lo devolverá”. Al año siguiente se enteró de que tuvo un accidente con su moto y a día de hoy sigue cojo. Seguimos temblando con su historia y si no que se lo digan a nuestra querida Cristina Boscá.

Y nuestro andayero, José Luis de Calatayud, sigue arrepentido de reírse de su cuñado, al que le faltaba un diente por un accidente doméstico. Después de una semana torturándolo con el mítico “Cuñaaao” de “El risitas”, el karma actuó y le dio, exactamente, de su propia medicina y se rompió el mismo diente.

¡Hoy hemos hablado del karma! Y este andayero nos contó que se rió muchísimo de su cuñado al partirse un diente. ¿Resultado? Él también se lo partió 😂#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/i1Wk0PJg98 — Anda ya! (@40Andaya) September 22, 2020

Sin duda, es un tema de debate en el que unos creen como si fuese una religión y otros, simplemente, lo rechazan. Lo que está claro es que las buenas acciones atraerán todo lo positivo que está a tu alcance ¡Nosotros por si acaso no nos la jugamos!

