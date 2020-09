Dwayne ‘La Roca’ Johnson arranca de cuajo la puerta de su garaje y Ryan Reynolds se cachondea de él

Dwayne 'La Roca' Johnson ha sido en los últimos años uno de los rostros más reconocidos del cine de acción de los últimos años (aunque también hemos podido disfrutarle en otros registros). Ex luchador de la WWE, el actor siempre ha tenido un físico espectacular algo que le ha preparado para todo lo que sucedía dentro y fuera de la gran pantalla.

The Rock subió ayer a sus redes sociales una curiosa anécdota de esas que nadie es capaz de creer hasta que uno no lo ve con sus propios ojos. El intérprete tenía que acudir a un rodaje pero la puerta de su garaje no funcionaba. Y antes que llegar tarde, ni corto ni perezoso decidió arrancar la citada puerta de cuajo.

"No es mi mejor momento del día pero un hombre tiene que ir a trabajar. Sufrimos un problema eléctrico debido a las fuertes tormentas. Traté de anular el sistema hidráulico para abrir las puertas, que generalmente funciona cuando se corta la luz, pero esta vez no fue así. Hice algunas llamadas para ver qué tan rápido el soporte técnico podía llegar, pero no podía esperar 45 minutos. En ese momento sabía que tenía a cientos de miembros del equipo de producción están esperando que vaya a trabajar para poder comenzar nuestro día. Así que hice lo que tenía que hacer" comienza explicando Dwayne 'La Roca' Johnson.

"Empujé, tiré y arranqué la puerta por completo. La arranqué completamente de la pared de ladrillos, corté el sistema hidráulico de acero y lo arrojé al césped. Mi equipo de seguridad pudo reunirse con el técnico de la puerta y los soldadores aproximadamente una hora más tarde, y aparentemente estaban ‘incrédulos e igualmente asustados’ sobre cómo lo arranqué. No es mi mejor momento pero tenía que ir a trabajar. Y además pienso que estoy preparado al 100% para ser Black Adam #ripgates" añadió La Roca sobre una anécdota que aún guardaba un capítulo todavía más divertido.

Porque la publicación, que está a punto de llegar a las 5 millones de reproducciones, iba a tener un invitado inesperado. Ryan Reynolds, el también actor y amigo personal de The Rock, le dió la solución para la próxima vez que le suceda: "La puerta se abre hacia el otro lado".