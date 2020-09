Billie Eilish, muy enfadada con quienes celebran fiestas durante la pandemia

Billie Eilish, sin pelos en la lengua, mostró su enfado en Instagram con la gente que realiza fiestas en su casa mientras la pandemia del Coronavirus sigue extendiéndose a través del mundo.

Es tarea de todos seguir las estrictas medidas de higiene impuestas por Sanidad y mantener la distancia social en todo momento si queremos acabar de una vez con la pandemia del Coronavirus. Un virus que ha dado un giro de 180 grados a nuestras vidas y ha hecho tambalear nuestro modo de ser y nuestra manera de relacionarnos.

A lo largo del verano, hemos visto desalojos masivos de jóvenes anónimos, celebridades… Y es que aunque estos encuentros puedan parecer una tontería para algunos, lo cierto es que las consecuencias de estos actos irresponsables pueden ser realmente trágicas y nos afectan a todos. Billie Eilish ha sido una de las últimas artistas en alzar el grito en contra de esas personas imprudentes.

Compartiendo un videostory en su cuenta de Instagram, Eilish comentó indignada: “Es curioso cómo no he abrazado a mis amigos en seis meses y ustedes están ahí de fiesta”. Además, con un filtro de la plataforma que se caracteriza por hacer zoom en los labios, Eilish cerró el video con su rostro en primer plano y concluyó irónica: "Qué gracioso, ¿no?". Y es que en sus últimos posts, la cantante de Bad Guy nos mostró una recopilación de vídeos y fotos de algunos de los momentos más divertidos de su vida antes de la llegada del Coronavirus. Así, pudimos ver cuánto extraña Eilish esos días de risas en los que nadie se preocupaba por la enfermedad.

El vídeo de la artista no se dirigió específicamente a nadie y ni siquiera la cantante de Everything I wanted dió ningún nombre, sin embargo, la reacción de Eilish llegó después de que a algunos famosos como al YouTuber Jake Paul, les llovieran críticas por celebrar fiestas. Y es que Paul se vio envuelto en una polémica debido a que circularon algunas imágenes de una fiesta en su mansión de California, donde decenas de influencers asistieron sin respetar los protocolos de seguridad.

Otros famosos que demostraron ser unos irresponsables

No es la primera vez que algunos famosos se saltan las normas y son increpados por otras celebridades. Lo mismo ocurrió con Bryce Hall, un joven que tiene más de 13 millones de seguidores en la plataforma Tik Tok, y que en agosto organizó una fiesta de strippers que tuvo que ser clausurada por la policía al no respetar las normas. La estrella de Youtube, Elijah Daniel hizo un llamamiento de atención en Twitter: “Advertencia: me consta que muchos influencers dieron positivo en coronavirus después de las fiestas de influencers, y muchos de ellos ni siquiera advierten a las personas con las que entraron en contacto después. Si alguno fue, háganse la prueba”, twitteó el comediante.

Y es que el mundo del espectáculo ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis del Coronavirus y Billie Eilish ha demostrado, una vez más, que no sólo tiene un compromiso con que disfrutemos de sus canciones, también con que lo hagamos de forma segura. Fue a principios de septiembre cuando su hermano Finneas confirmó que el nuevo álbum de la cantante no será lanzado hasta que pueda haber un tour de manera segura. Y es que Finneas comentó que no quería que los nuevos álbumes de Billie fueran recordados como “discos lamentables del Covid”. “Tengo un deseo desesperado de no lanzarlos durante la pandemia. Será el disco de la vacuna, quiero que sea el álbum con el que todos bailen en las calles”, afirmó Finneas.