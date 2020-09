Bad Bunny improvisa un concierto en un autobús por Nueva York y así reaccionan sus fans

Imagina que vives en Nueva York y que decides disfrutar del aire fresco dando un paseo por la Gran Manzana. Pero resulta que tu paseo hoy van con sorpresa: te encuentras con un autobús rodeado de cámaras en el que Bad Bunny está ofreciendo un concierto gratis. Pestañeas una y otra vez para asegurarte de que te has despertado y de que no sigues soñando. Efectivamente: es la realidad.

El Conejo Malo ofreció el pasado 21 de septiembre un show improvisado por las calles de Nueva York para celebrar el Mes Nacional de la Herencia Hispana. Aunque no solo los afortunados que se lo encontraron en directo pudieron disfrutar del evento, ya que el cantante lo retransmitió en vivo a través del canal de Uforia en Youtube (una emisora de Univision).

Temas como La Canción, Si Veo a Tu Mamá, La Difícil, No Me Conoce y Yo Perreo Sola sonaron desde los altavoces del autobús de Bad Bunny, no solo por las calles de una ciudad, sino en los hogares de miles de personas alrededor del mundo. De hecho, éstas fueron algunas de las mejores reacciones que sus seguidores compartieron en redes sociales durante y tras la celebración de su concierto.

q honor ser el que va conduciendo el bus del bad bunny — 𝖕 𝖆 𝖔💥 (@paogcc) September 20, 2020

Vas caminando por Nueva York y ves pasar a Bad Bunny cantando encima de un bus, otro día de 2020. — José Tobón. (@TobonJoseE) September 20, 2020

se imaginan que bad bunny termina el concierto, se baja del bus y tiene la vacuna para el covid — ronald (@ronald_lnn) September 21, 2020

Bad Bunny es una de esas personas que tienen la capacidad de desaparecer y aparecer en cualquier momento sin que nadie lo espere. En mayo de este año, el cantante compartió una imagen junto a su perro en la que anunciaba que se iba a distanciar de las redes sociales. Dos meses más tarde, el 20 de agosto, reapareció para animar a los más jóvenes a votar en las Elecciones Generales.

Pasaron los días y parecía que el puertorriqueño mantenía su descanso temporal de los focos, pero de repente, aparece en un autobús por Nueva York ofreciendo sus canciones en directo. Un plan inesperado e improvisado, ¿no es así?

Sea como sea, el puertorriqueño se ha ganado un puesto en la lista de las voces más reconocidas a nivel internacional. Suma millones de reproducciones en todas sus canciones, y sus lanzamientos son siempre motivo de celebración para los melómanos. Su música le ha ayudado a llegar a las generaciones más jóvenes, con la que ha conectado en temas sociales del día a día.

¿Cuál será el siguiente reto del cantante?