Rosalía se convierte en spiderwoman y Dani Martín y Omar Montes tienen algo que decir

Rosalía se ha convertido en uno de esos iconos que ya no puede hacer o decir nada sin que se analice con lupa y se saquen multitud de interpretaciones. Le pasaba hace un par de días cuando publicaba un par de emojis en twitter, el de un corazón y una carita triste. En seguida empezaron las especulaciones sobre si podían hacer referencia a un mal de amores. Es lo que tiene ser Rosalía.

Desde luego, si es mal de amores, no se le va nada mal en sus últimas fotografías que ha compartido ella misma. Ha llamado la atención su outfit, algo que siempre tiene mucho seguimiento. El amarillo es un color bastante presente en su armario, ya lo ha demostrado en más de una ocasión. Y eso le ha generado alguna que otra polémica como aquella vez que salió completamente vestida de este color en el vídeo de Juro que y los independentistas lo transformaron en un guiño a los presos políticos.

Ahora, el amarillo la ha convertido en la nueva spiderwoman y que se eche a temblar Spiderman porque puede que le quite todo el protagonismo. Luce un chándal y unas zapatillas a juego en el mismo color. En esta ocasión, la manicura cambia de color, pero no desluce el color principal de su look.

Y claro, no a todo el mundo le gusta este color que, históricamente ha estado asociado con la mala suerte, sobre todo entre la farándula. Puede que también en el deporte, de ahí que el piloto de motociclismo, Marc Márquez, haya comentado que “mejor de rojo 🔴😂”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt) el 21 Sep, 2020 a las 9:04 PDT

No ha sido el único que tenía algo que decir. Dani Martín también ha querido pronunciarse y lo ha dejado muy claro. Para él, Rosalía, es “la jefa”. Y ya de paso, alguno de sus seguidores ha aprovechado para pedir una colaboración.

Los piropos se han multiplicado entre amigos y compañeros de profesión.

Omar Montes: Kukiiiii😍😍

Malu Trevejo: 😍😍

Naomi Campbell: 💛💛💛