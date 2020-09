Paula Echevarría recibe un aluvión de críticas por una de sus fotos: “Pensaba que eras un poco más refinada”

“Lo del dedo está demás. No crees guapa??? Pensaba q eras un poco más refinada”. Esta es una de las críticas que ha recibido Paula Echevarría tras publicar una foto en la que podemos verla haciendo una peineta. Se trataba de una foto publicitaria para anunciar un nuevo modelo de la firma de gafas de la que es imagen.

“Último modelo de la colección de 2020 ya a la venta!!! Mi colección más especial de @hawkersco! Mi favorita! Y la más gamberra! 🙊 (no os toméis a pecho la pose, aunque creo que me voy a guardar la foto por si algún día tengo que dedicarla con todo mi cariño)”, escribía la actriz junto a la fotografía.

Y ante comentarios como este que la tachan de ordinaria por ese gesto tan gamberro, ha optado por tomárselo con sentido del humor: “pues ya ve que desilusión señora 🤷🏻‍♀️”, contestaba.

Uno de los fotógrafos cabecera de Paula, Valero Rioja, no podía más que echarse a reir: “Hahahahaha ❤️❤️❤️” tras ver los comentarios que hacían a esta imagen que firma él. “@valero_rioja mira las cosas que me haces hacer y luego por aquí hay alguno/a que me llama ordinaria... #TodoEsCulpaDeValero”, contestaba su amiga ante su risa virtual.

“@pau_eche completamente de acuerdo! 🙋🏻‍♂️ culpable! ❤️ Y más que te voy a hacer hacer! (Y lo sabes!)”, le volvía a contestar el fotógrafo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 21 Sep, 2020 a las 1:41 PDT

Han sido mucho las críticas que ha recibido por este gesto y sobre todo, han sido muchas las mujeres que han remarcado que no le pega nada. Sin embargo, hay otras que han entendido perfectamente la peineta. “Eeeeeeeehhhhhhhhhh 😍😍😍😍😍😍😍😍”, compartía Laura Matamoros. “Hahahahahaha😂top gordi🙌🏽” añadía Marta Carriedo.

Y que conste que ha salido incluso alguno que aseguraba que no era algo tan extraño en la actriz. “Eso me suena 🤷🏻‍♂️🤪 @pau_eche”, aseguraba el entrenador personal Iñaki García. “@inakygarcia a ti te la hago casi cada vez que te veo 😅😅😅😅”, contestaba ella tirando de sentido del humor y quitar hierro, así, a las críticas que se han ido multiplicando.