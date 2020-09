Dani Martin llama la atención con su chupa a lo Michael Jackson

Dani Martín está a tope centrado en el lanzamiento de su próximo disco que está al caer. Quedan solo unos días y las sorpresas se suceden sin parar. Una de sus últimas sorpresas ha sido anunciar su single junto a Camilo, Avioncito de papel. Y lo ha hecho vestido con una chaqueta de cuero que no ha pasado desapercibida.

Una chaqueta negra con toques rojos y blancos y tachuelas que le dan ese aire rockero que tanto le pega al madrileño. Y sabemos quién la firma porque la misma diseñadora lo ha confesado en los comentarios. “Vaya chupa guapa” ¿te puedes creer que estaba paseando por instagram y al ver la foto es lo primero que he pensado? Luego me ha llegado la sangre al cerebro y he dicho....seeehhhh, Nice job baby!! 😏👑🙌🏻”, comentaba La Condesa.

Una diseñadora por la que han apostado muchos artistas como Dani, su primo David Otero o Leiva. “@lacondesaconde esta chupa está hecha por un ser de luz!!! Gran trabajo Condesa!!! Te admiro”, respondía con cariño Dani a la creadora de esta pieza.

Y no ha sido el único comentario. Su amigo e ídolo, Coque Malla, también tenía algo que decir: “Esa chupa! Es como de Michael!! 💪👏”. Dani le ha contestado con unas cuantas llamas de fuego.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_) el 18 Sep, 2020 a las 5:27 PDT

No han sido los únicos que han hecho referencia a su estilismo que no ha pasado desapercibido.

“Pedazo de foto y de chaqueta!!!!”.

“Vaya fotón Dani✨!!! Y vaya chaqueta guapaaa😍!!!”.

“La chupa es para toti 😂 👉🏻🖤”.

“Anda que tú me gustas pero esa chupa... Igual me gusta más!!”.

“Dios mío la chupa😍😍😍😍😍,me la regalas????😍😍😂😂🤘🤘🔥🔥 que ganas de todo!!! @_danimartin_”.

“Que pasada de chupa 😍😱”.

Visto lo visto, cualquier estilista le aconsejaría que la convirtiera en su chaqueta de la buena suerte. Ahora nos queda poder escuchar esa colaboración con Camilo que también ha levantado muchas expectativas.