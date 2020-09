Doja Cat confirma su colaboración con Ariana Grande

La cantante del hit mundial Say So utilizaba sus redes sociales para apagar la llama de un rumor musical. Doja Cat intervenía en Twitter con el objetivo de apagar los comentarios sobre una canción con Ariana Grande y Nicki Minaj. Escribía que “la colaboración de DNA es completamente algo que se inventó un fan y no había ningún plan para que pasara, pero es una gran idea y me encantaría que pasase”. La bola se hizo tan grande que solo ella podía pararla.

Y es que a partir de los comentarios han aparecido ilustraciones de ellas tres juntas, falsos videoclips montados por fans y un largo etcétera. Convincentes, pero no reales. Lo peor es que incluso los profesionales avivaron la llama. Young Money, el sello discográfico de la rapera Nicki Minaj compartía alguna de estas creaciones inventadas en Twitter.

NICKI MINAJ IS COMING OMFISKSJW ITS REAL EVERYONE pic.twitter.com/rcWbgLIjbX — Michael™ (@MINAJMIKE1) August 19, 2020

Eso sí, no todo es falso, la unión con Ariana Grande sí existe y así lo ha dicho en un tweet: “SIN EMBARGO la colaboración entre Doja y Ari existe enteramente <3”. Claro, después de tanto hype, la noticia sabe a poco a sus seguidores.

De momento, no sabemos ni cuándo ni cómo disfrutaremos de esta canción. Con la conversación del trío apagada se han disparado los posibles nombres del tema. Genius apuesta por love boy.

HOWEVER the Ari and Doja collab exists entirely. <3 — DOJA THOOP (@DojaCat) September 21, 2020

Grande hace ya tiempo que dejaba caer este proyecto: “Pude trabajar con ella a principios de año, en una canción de la que prefiero no hablar hasta que se lance”. Se lo comentaba así en una entrevista a Zane Lowe. La reacción de Doja al oír su letra fue: “Bitch i love it”.