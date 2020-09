The Weeknd tiene preparado otro álbum “completamente diferente a ‘After Hours’”

El canadiense está que no para. The Weeknd ha desvelado en una entrevista a Rolling Stone que “puede que tenga otro álbum preparado para salir cuando la cuarentena termine”. ¡Eso sí es ser productivo! Solo han pasado seis meses desde que lanzó After Hours y Abel ya nos va a deleitar con otra obra de arte. Confesaba que estos cuatro meses no ha salido del estudio de Los Ángeles. Al parecer, producir nueva música ha sido su entretenimiento.

“Soy culpable de querer superar a mi anterior disco”, confesaba el vocalista. Y continuaba: “Pero nunca me digo ‘tienes que hacer este tipo de canción’. Me alegro de que así sea. Mi paleta es muy amplia”. Y es que, es difícil superar After Hours ya que varios de sus temas en él han alcanzado récords. Blinding Lights ganaba cinco premios en los MTV VMA de este año 2020. Hearless e In your eyes tampoco se quedan cortos. Encima, The Weeknd ha salido de su zona de confort. “Es un mundo completamente diferente”, decía comparándolo a su último disco.

Por si fuera poco, el cantante ha estado escribiendo un guion del que no va a hablar hasta que no sea oficial. Sí que ha confesado que está “buscando el equilibrio entre el cine y la música, de momento va bastante bien”. Este chico, ¡sabe hacer de todo!

Esperemos que este nuevo proyecto esté bien cargado de colaboraciones tan buenas como Over Now junto a Calvin Harris o su remix con Doja Cat llamado In Your Eyes. ¡Estaremos atentos a las novedades!