Post Malone, Lil Nas X y Billie Eilish, entre los más nominados de los Billboard Music Awards

Top Artist

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Top Billboard 200 Album

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)

thank u, next (Ariana Grande)

Free Spirit (Khalid)

Hollywood's Bleeding (Post Malone)

Lover (Taylor Swift)

Top New Artist

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Top Female Artist

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Top Male Artist

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Ed Sheeran

Top Duo/Group

BTS

Jan and Shay

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic at the Disco

Top Hot 100 Song

Lewis Capaldi, “Someone You Loved”

Billie Eilish, “bad guy"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”Lizzo, “Truth Hurts”

Shawn Mendes & Camila Cabello, “Señorita”

Billboard Chart Achievement Award

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Harry Styles

Top Billboard 200 Artist

Drake

Billie Eilish

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Top Hot 100 Artist

DaBaby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Top Streaming Songs Artist

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Post Malone

Travis Scott

Top Song Sales Chart

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Post Malone

Taylor Swift

Top Radio Songs Artist

Jonas Brothers

Khalid

Lizzo

Shawn Mendes

Post Malone

Top Social Artist

BTS

Billie Eilish

EXO

GOT7

Ariana Grande

Top Latin Artist

Anuel AA

Bad Bunny

J BALVIN

Ozuna

Romeo Santos

Top Dance/Electronic Artist

Avicii

The Chainsmokers

DJ Snake

ILLENIUM

Marshmello

Top Soundtrack

Aladdin

Descendants 3

Frozen II

K-12 (Melanie Martinez)

The Dirt (Motley Crue)

Top Latin Album

Oasis, J BALVIN and Bad Bunny

Gangalee, Farruko

11:11, MALUMA

Utopia, Romeo Santos

Sueños, Sech

Top Latin Song

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna, J BALVIN, “China”

Bad Bunny & Tainy, “Callaita”

Daddy Yankee ft. Snow, “Con Calma”

Jhay Cortez, J BALVIN, Bad Bunny, “No Me Conoce”

Sech ft. Darell, Nicky Jam, Ozuna, Anuel AA, “Otro Trago"