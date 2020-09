David Otero y los reajustes de ‘Otero y yo (Vol.2)’: “Hemos desechado el plan que había”

Lo de David Otero y Dani Fernández estaba escrito. Cuando dos personas inician una amistad y ambos resultan ser artistas es muy fácil que se produzca una de esas alianzas en las que predomina el buen rollo, el talento y la música. Con ellos se ha materializado en forma de una canción que lleva por título La noche suena y que saca lo mejor de cada uno de ellos dos.

Videoclip oficial de 'La noche suena'

"Esto se había apalabrado hace tiempo, hace años", dice Dani Fernández en LOS40 Global Show. "Coincidí con David en un festival al que iba como oyente. Me dijo que me subiera a cantar con él y a partir de ahí iniciamos una amistad. Tengo la suerte de contar con sus consejos, no solo en lo laboral, también en lo personal. Me hace mucha ilusión estar en un proyecto como Otero y yo".

David Otero, por su parte, habla del origen de La noche suena: "Queríamos hablar de cómo vivimos esas noches en las que hay un gran concierto en tu vida y algo dentro de ti cambia. Y cómo lo vives después, cuando estás solo dándole vueltas a la cabeza. Hay un montón de sensaciones y de eso va la canción".

Lo que viene en Otero y yo (Vol. 2)

David Otero también ha hablado en LOS40 Global Show sobre los planes de Otero y yo (Vol.2): "Hemos desechado el plan que había", afirma. "La pandemia nos ha pegado un bofetón a todos y nos ha hecho reestructurar todos nuestros planes. El volumen 2 sí que venía con más canciones, pero conforme está la cosa lo que vamos a hacer es ir sacando los temas y el disco lo cerraremos más adelante. Es todo un reajuste, volvemos a marcar hoja de ruta y seguimos".

Otero y yo (Vol.2), el disco en sí, tendrá que esperar, pero la música seguirá sonando. El propio David nos ha contado todas las colaboraciones que están marcadas a fuego en su calendario. "Viene dentro de poco un tema con Marta Soto, que es Castillo de arena. Después Peter Pan con Ana Guerra, Una vez más con Nill Moliner y Arnau Griso, una honda muy charanga de Barcelona; otro tema con Carlos Sadness, con Efecto Pasillo…y luego vienen extras que iremos poniendo. La lista es amplia y mola mucho".

Si quieres ver la entrevista completa de David Otero y Dani Fernández en LOS40 Global Show…¡dale al play!