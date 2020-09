Esta semana, The Corrs, Lady Gaga y El Último de la Fila fueron número uno de LOS40

Una semana más disfrutamos de lo lindo (esperamos que vosotros también) recordando canciones que fueron número uno de la lista por estas fechas en el pasado. ¡Qué de grandes canciones y artistas encontramos! Basta retroceder un año para toparnos con Someone you loved, el tema que puso a Lewis Capaldi en el mapa del pop. Y hace cinco años, en 2015, eran Gente de Zona y Marc Anthony quienes volvían a la posión de honor el 19 de septiembre (lo habían sido ya en agosto) con La gozadera, un single que incluso a día de hoy resulta imposible de escuchar sin mover los pies; uno de los éxitos más tremendos de la música latina de los últimos tiempos.

Tres semanas se tiró en lo alto Lady Gaga con Alejandro en 2010, o sea, hace diez años. Y hace quince, David Bisbal atrapó la primera posición esta semana con Camina y ven, tema incluido en su segundo álbum, Bulería.

¿Quién no echa de menos a The Corrs? Los hermanos irlandeses nos brindaron una salva de canciones de pop luminoso entre las que se encontraba Breathless, que fue número uno esta semana en 2000. Cinco años antes, en 1995, la medalla de oro fue para El Último de la Fila con Sin llaves. No sabemos si Manolo García se fue al fondo del mar a por ellas, pero lo cierto es que las encontró para iniciar poco después una despampanante carrera en solitario. Y hace 30 años, en 1990 —el año en que Tony Aguilar aterrizó en LOS40—, Twenty 4 Seven, un grupo holandés de eurodance y hip house, coronó la lista con I can’t stand it. En el vídeo de arriba recuperamos los vídeos de estas canciones.