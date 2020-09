Halsey es elegida una de las personas más influyentes y BTS tiene algo que decir

Si hay algo que Halsey y BTS han demostrado es que la música es capaz de unir a personas y crear amistad indestructibles. Y es que después de haber trabajado juntos en Boy With Luv, ambos solo pueden tener bonitas palabras entre ellos.

Halsey ha sido elegida una de las personas más influyentes del 2020 por TIME, y para aprovechar esta buena nueva, los surcoreanos le han querido regalar unas emotivas palabras. Unas palabras que llegan en forma de carta y que se ha convertido en una auténtica declaración de amor entre amigos.

"Halsey es el tipo de persona que deja una impresión duradera en todos los que conoce. Tiene una habilidad increíble para exudar esa magia desde su interior. Su espíritu audaz brilla a través de su música y actuaciones, así como de su vida. Y ese espíritu y esa pasión nos han sido inculcados y han inspirado nuestras propias ambiciones artísticas", comienza confesando la banda a través de la página web de TIME.

Aseguran que escucharon por primera vez la música de Halsey con Closer y Without Me. Después, Suga tuvo la oportunidad de participar en su álbum Manic, que para ellos ha sido todo "un honor". "Es uno de los trabajos más geniunos que hemos conocido", añaden.

"Conociendo su música, la decision de colaborar con ella en nuestro sencillo Boy With Luv fue una de las decisiones más fáciles que hemos tenido que tomar. Simplemente tenía que ser ella. Trabajar con ella fue todo lo que podríamos haber deseado y más. Halsey no es solo una artista extraordinariamente talentosa, sino también una compañera dedicada que invierte todo al arte que creamos juntos. Ella nos inspira y nos sentimos increíblemente honrados de poder llamarla nuestra querida amiga. No podemos esperar a ver lo que tiene preparado para el mundo", concluyen.

En la lista de los artistas más influyentes del mundo en 2020 también leemos los nombres de The Weeknd, quien ha sido elogiado por Elton John; también nos encontramos con J Balvin, de quien Camila Cabello solo tiene bonitas palabras. Selena Gomez y Michael B. Jordan son otros de los artistas destacados.

Y tú, ¿qué artista crees que ha sido la persona más influyente del 2020 y por qué?