Millie Bobby Brown sobre ‘Enola Holmes’ en Netflix: “Me ayudó a encontrarme a mí misma”

Ya ha llegado uno de los estrenos más esperados de este mes en Netflix: Enola Holmes. Es la película en la que Millie Bobby Brown ha tenido la oportunidad de disfrutar de su primer papel protagónico en un largometraje. Nadie puede olvidar que la joven es Eleven en Stranger Things, pero su carrera de actriz sigue creciendo.

Se mete en la piel de la hermana de Sherlock Holmes para demostrar que las mujeres también pueden ser grandes detectives. Muestra a una mujer valiente, combativa y capaz en una época en la que el único futuro para una joven era acudir a una escuela de señoritas. Ella se resiste y se escapa para buscar a su madre desaparecida y demostrar que hay más opciones en su vida.

Fue la hermana de la actriz la que empezó a leer los libros en los que se basa la película y siempre tuvo claro que Millie encajaba a la perfección con el personaje. Lo logró y ahora podemos verla ponerse al frente de la producción con tan solo 16 años.

“Enola Holmes, woah woah woah. No puedo creer que se me permita decir su nombre porque durante los últimos 3 o 4 años he mantenido todo esto en silencio”, aseguraba en redes sobre lo que le ha costado mantener en secreto este proyecto.

La actriz tenía claro desde el principio que quería formar parte de este proyecto: “Nancy Springer escribió una serie de libros sobre una joven que se encuentra con un mundo caótico a su alrededor. Quería darle vida a esta historia porque sentía que también me encontraba en un mundo caótico”.

Participar en esta producción ha sido muy importante para ella, a nivel profesional pero también personal. “Esta película me ayudó a encontrarme a mí misma y me inspiró para no tener miedo de unirme a las conversaciones sobre mi futuro. Nuestro futuro. por mi edad o sexo. Enola cuenta su historia de la manera que ELLA quiere y esa narrativa empoderada siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Y espero que viva en el tuyo también”.