Albert Rivera habla de su relación con Malú en el programa de Bertín Osborne

Este viernes Mi casa es la tuya tendrá como protagonista a Albert Rivera que, reaparece tras un año retirado de los medios y la política. Bertín Osborne hablará con el ex líder de Ciudadanos de su dimisión, de su futuro en la política y, cómo no, de Malú, la mujer con la que acaba de tener una hija.

“No se me hubiera ocurrido jamás en la vida que te hubieras puesto a salir con la Malú, macho”. Con estas palabras Bertín Osborne le dejó claro a Albert Rivera lo mucho que le sorprendió enterarse de que eran pareja.

Para hablar del tema ha reunido a Rivera con un grupo de niños curiosos que no han dudado en preguntarle si la cantante era su novia. No le ha quedado más remedio que asentir. “¿Os gusta Malú?”, preguntaba a los niños. Ellos no dudan en afirmar positivamente y él asegura que “a mí también”. Cuando después le preguntan qué hizo para conquistarla, las risas se convierten en las protagonistas ante la curiosidad sin filtros de los más pequeños.

Bertín también ha querido preguntarle por el tema a su madre. “¿Cómo te llevas con tu nuera?”, le espetaba directamente. “Con mi nuera me llevo fantásticamente bien. Es una crack”, contestaba rotunda la madre de Rivera.

También ha querido conocer la opinión sobre la faceta de padre de su hijo. “De padre, un padrazo, bueno, lo ha sido siempre pero ahora con más serenidad, con más madurez, con más tranquilidad”, respondía la suegra de la cantante.

Sobre la relación de Rivera y Malú se ha dicho mucho. “Es un lío de narices para todos…al final, un político, una artista…todo el mundo hablando…”, confirmaba él sobre cómo han vivido su relación frente a la exposición pública.

Momento de dimisión

El 11 de noviembre de 2019, Albert Rivera dio su último discurso como líder de Ciudadanos. Era momento de dimitir. “Yo estaba preparando durante la campaña parte del discurso de mi dimisión y dices, ‘joder, ¿por qué?’. Paradójicamente perdí la felicidad y el fracaso electoral me volvió a devolver la felicidad”, recuerda el ex político sobre aquellos tiempos.

“Una de las cosas cuando me preparé el discurso que más me preocupaba era emocionarme y parar. Yo lo leía y decía ‘cuando pronuncie esto yo me voy a romper, no voy a poder seguir’”, confiesa sobre aquellos momentos tan difíciles.

Su madre también tenía algo que decir. Cuando Bertín le preguntó si veía más feliz a su hijo, contestó que “no, lo veo igual, pero sí es verdad que ahora tiene mucho más tiempo para dedicarle a la familia y eso se nota”.

“Es que son muchas renuncias, Bertín, durante mucho tiempo”, aclaraba Rivera. “Ha tenido que dejar muchas cosas por el camino, ha sido duro, muy duro, la verdad”, añadía su madre. Así que, cuando Bertín le pregunta si volverá a la política algún día, él lo tiene claro: “Nunca, como dice Sabina en esa canción, al lugar donde fuiste feliz no deberías tratar de volver”.

Tiene pinta de que este viernes conoceremos el lado más personal de Rivera.