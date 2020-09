Sofía Suescun se despide de Kiko Jiménez a lo ’50 sombras de Grey’ antes de empezar su nuevo reality

Este martes, Anabel Pantoja abandonó Sola, el nuevo reality de Mediaset que se emite en Mitele Plus. Era la primera inquilina de un apartamento situado sobre los estudios de la cadena. Después de ocho días encerrada y sola, dejó claro que no podía más y abandonó.

Fue recibida en Sálvame donde tuvo que aguantar el ataque de sus compañeros que no entendían que hubiera salido tan pronto, sobre todo, porque antes de entrar no dejó de dar las gracias por la oportunidad que le brindaban.

Pero la soledad le pudo y no pudo continuar. Entre los que le dieron la bienvenida a su salida estaba Kiko Jiménez que no tuvo muy buenas palabras para ella. Su chica, Sofía Suescun, será la nueva inquilina y agradeció que Anabel no hubiera tenido oportunidad de darle ningún consejo visto el papel que había hecho.

La primera noche de Sofía en la casa fue acompañada. Su chico ha pasado con ella esas primeras horas en las que ha tenido que hacer la mudanza porque los muebles habían desaparecido. “¡Ostras! Huele a nuevo”, decía nada más entrar mientras su chico aseguraba que no estaba mal de espacio.

“Aquí falta mi gato, pero no voy a ser pesada”, añadía ella. La entrada no fue tranquila porque aparte de la mudanza, la nueva inquilina descubrió cuál era su nuevo reto: Aprender a bailar. Tiene pinta de que tampoco le va a costar mucho.

Kiko ha pasado esa primera noche con ella, pero toca irse no sin antes asegurar que irá todos los días a verla con un megáfono para darle ánimos como hacen los seguidores de Gran Hermano en Guadalix.

Antes de entrar en la casa, Sofía se despedía de su chico en redes y lo hacía a lo 50 sombras de Grey. Con un cabecero rojo de fondo y argollas para atar las manos, la influencer no podía posar más provocativa con un sensual conjunto de ropa interior de cuero negro. “SOOOOOOOOLA, pero siempre pensándote bb @kikookiko”, escribía al lado de la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 22 Sep, 2020 a las 10:27 PDT

Ahora queda comprobar si la reina de los realities supera los 8 días de la primera inquilina.