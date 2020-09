Albert Rivera ataca a la prensa rosa y pide intimidad para Malú y para él

Albert Rivera concedió este martes su primera entrevista casi un año después de dejar la política. Fue en El Hormiguero y lo hizo para promocionar su libro: Un ciudadano libre. Pablo Motos, sin emabargo, no dejó pasar la oportunidad de preguntarle por Malú y la hija que tienen en común.

El que fuera líder de Ciudadanos habló de lo enamorado que estaba de la cantante y la vida feliz que llevaban juntos. No dio mucho detalle, pero quedó bastante claro. Sí que se habló largo y tendido del acoso que sufren por parte de la prensa del corazón. Y es que Rivera utilizó el altavoz que le dio El Hormiguero para pedir que se cambie la ley.

"Uno no elige de quién se enamora, aunque yo he elegido bien y ella es la que se ha equivocado. Entiendo que una relación que está en el primer nivel mediático tenga todo el interés del mundo", dijo el expolítico en el programa de Antena 3 antes de lanzar algunas preguntas. "¿Alguien me puede decir por qué nosotros no podemos ir a la playa con nuestra familia? ¿Por qué tengo que salir a la revisión médica de mi hija y tengo cinco coches de paparazzi en la puerta? ¿Es justo que en este país haya absoluta libertad para pisar la intimidad de otros?".

A continuación, Alber Rivera compartió con los espectadores la conclusión a la que había llegado después de sufrir el acoso de la prensa: hay que cambiar la ley.

"La intimidad es un derecho de todos los españoles y esta situación es muy incomoda. A mi suegra la persigue la prensa. Mi madre sale de la tienda y tiene a toda la prensa detrás", contó. "Yo no he cobrado un duro por la prensa del corazón. Nunca hemos vendido nuestra vida. Yo solo pido que respeten mi intimidad porque eso nos lo merecemos todos y lo dice la Constitución".