8 películas que no serían lo mismo sin estas canciones de Bruce Springsteen

La figura de Bruce Springsteen es una de las más influyentes de nuestro tiempo. El artista, que hace dos semanas anunciaba su vigésimo disco, Letter To You, lleva a su espaldas una carrera de éxitos y más de 120 millones de ventas a nivel mundial. Downbound Train, The River o Born To Run son algunos de esos títulos imperecederos que ya forman parte de nuestro imaginario colectivo.

Hoy 'El Jefe' cumple 71 años y las redes se han volcado en rendirle homenaje. En LOS40 hemos decidido felicitarle recordando algunas de las películas en las que pudimos escuchar sus temazos. Sin la voz de Springsteen probablemente no serían lo mismo. O, al menos, no las recordaríamos con tanto cariño. ¿Quién ha dicho que la música no es el 50% de una buena peli?

8. El Becario – This Little Girl

En esta divertida comedia protagonizada por Robert De Niro y Anne Hathaway pudimos escuchar el tema This Little Girl, compuesto por Springsteen y cantado por Gary U. S. Bonds. Un single que llegó al puesto 11 de los más escuchados de Estados Unidos en 1981.

7. 50 Sombras de Grey – I'm On Fire

¿Cómo no iba a sonar el I'm On Fire del album Born in the USA en la adaptación de la novela erótica de E.L. James? Cincuenta sombras de Grey no fue una gran película, reconozcámoslo, pero supo venderse muy bien gracias a su pareja protagonista –Dakota Johnson y Jamie Dornan– y a su fantástica banda sonora, que incluía esta nueva versión del clásico de Springsteen. ¡Hasta la canción de Sia Salted Wound fue nominada a un Óscar!

6. Una chica de Jersey – My City of Ruins

Una comedia romántica dirigida con muy buen gusto por Kevin Smith y protagonizada por Ben Affleck y Liv Tyler que supo encajar algunos temas musicales como este My City of Ruins de Springsteen. Por si no lo ubicáis, sonaba completo durante los títulos de crédito.

5. CopLand – Stolen Car

Uno de los mejores momentos de este drama policíaco protagonizado por Sylvester Stallone es cuando su personaje, un sheriff de Nueva Jersey, llega a su casa devastado tras un duro día de trabajo y pone la canción Stolen Car. Un momento memorable en el que la letra dice más que el diálogo.

4. No mires atrás – One Step Up / Tunnel of Love

Esta comedia dramática dirigida y protagonizada por Edward Burns contó en su reparto con Jon Bon Jovi. Lo más curioso es que el actor prefirió contar con Bruce Springsteen para plagar la película de momentos memorables mientras sonaban teamzos como One Step Up, Tunnel of Love o incluso I'm On Fire.

3. Jerry McGuire – Secret Garden

Cuando el bueno de Jerry McGuire (Tom Cruise) siente que debe mejorar para estar a la altura de Dorothy (Reneé Zellweger), el director Cameron Crowe encasquetó la canción Secret Garden para levantar nuestras pasiones y hacernos empatizar con el drama personal del personaje. Se lució, porque el momento hizo que se nos saltaran las lágrimas y es quizás uno de los más memorable de la película.

2. El luchador – The Wrestler

Bruce Springsteen compuso exclusivamente para la película El Luchador esta nostálgica y dolorosa balada. Darren Aronofsky dirigió un peliculón y Mickey Rourke lo bordó como aquel luchador de wrestling venido a menos, pero fue El Jefe el que puso la guinda del pastel con esta canción que se llevó un Globo de Oro en 2009.

1. Philadelphia – Streets of Philadelphia

No solo Tom Hanks nos regaló una de las mejores interpretaciones de toda su carrera, sino que Springsteen compuso una de las canciones más hermosas que se hayan hecho jamás para una película: Streets of Philadelphia. El músico supo captar esa atmósfera triste y decadente que respiraba el abogado Andrew Beckett, un prestigioso abogado expulsado de su bufete tras conocerse que ha contraído SIDA. Por supuesto, se llevó un Óscar a mejor canción original.