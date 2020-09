10 curiosidades que no sabías de ‘Blade’

Blade vuelve a estar de moda gracias a La Sexta. Hoy, 23 de septiembre, el canal de Atresmedia emitirá de nuevo esta mítica cinta de acción sobre el superhéroe de color más brutal del universo Marvel. Esta historia de vampiros, un clásico ya dentro de las superproducciones comerciales de los noventa, se convirtió en el número 1 durante el fin de semana de su estreno y transformó a Wesley Snipes, su protagonista, en una leyenda.

Su éxito dentro y fuera de Estados Unidos dio como resultado dos secuelas –una dirigida por Guillermo del Toro y otra por David S. Goyer–, una serie de televisión de 2006 y otra de animación japonesa en 2011. Todo un prodigio del marketing que anticipó y en cierto modo engrasó la maquinaria de producción de Marvel, que a partir de Blade se convertiría en una de las más prolíficas del cine. Hoy, con motivo de la recuperación de este clásico, os contamos diez curiosidades de la película que seguro no conocíais:

1. Había más candidatos además de Wesley Snipes

Wesley Snipes fue la primer opción de New Line Cinema, una de las productoras que intervinieron en la producción, para interpretar el papel. Aunque su nombre sonaba muy fuerte, también tenían otras dos variables: Denzel Washington y Laurence Fishburne. ¿Os imagináis a este superhéroe encarnado por alguno de esos dos actorazos?

2. Abraham Whistler fue un capricho del director de Marvel

El mentor de Blade fue introducido por primera vez en el universo Marvel en la serie de televisión de animación de 1994 Spiderman. Gustó tanto en los estudios de Marvel que al CEO de por aquel entonces, Joseph Calamari, pidió incluir al personaje en la trama principal de la película.

3. Kris Kristofferson, un compositor de renombre

El actor que da vida a Whistler se llama Kristoffer Kristofferson y es uno de los compositores y cantantes de country más famosos de Estados Unidos. Formó parte junto a Johnny Cash, Waylon Jennings y Willie Nelson del grupo The Highwaymen y ha compuesto más de treinta discos de música. En 1972 ganó su primer Grammy por la canción Why Me. Recibió el segundo en 2014 en reconocimiento a toda su carrera. Todo un portento.

4. Stephen Dorff no iba ni a aparecer

El personaje de Deacon Frost no lo iba a interpretar Stephen Dorff, sino Jet Li. Lamentablemente el actor y maestro de artes marciales chino prefirió embarcarse en el rodaje de Arma Letal 4, donde interpretó al Wah Sing Ku, dejando así el camino allanado para que Dorff se hiciese con el papel.

5. Una actriz de cine X: primer reclamo publicitario

Cómo se nota que por aquel entonces Disney no estaba detrás de Marvel. Los productores sabían que Blade debía ser un éxito de taquilla, así que utilizaron cualquier reclamo que estuviese a su alcance. Para ello incluyeron a la ex actriz de cine porno Traci Lords en una de las secuencias iniciales. Ella tenía un breve papel en el prólogo, pero durante la campaña de promoción de la película se vendió el asunto como si Traci Lords fuese una de las protagonistas.

6. El cameo de Stan Lee que nunca existió

El plan original de Marvel Films (por aquel entonces aún no llevaba el nombre de Marvel Studios que hoy todos conocemos) era incluir uno de los famosos cameos de Stan Lee en la película. Iba a ser uno de los policías que entraban en aquella rave sangrienta después de descubrir el cuerpo decapitado Quinn, pero finalmente esta parte no se incluyó en el montaje final. Una lástima.

7. Wesley Snipes hizo Blade porque después iba Black Panther

Wesley Snipes era productor ejecutivo de la película además de actor. Marvel tenía grandes planes para él: después de Blade iba a ser el protagonista de la adaptación de Black Panther. De hecho, Snipes ni siquiera estaba familiarizado con los comics de Blade y si se metió en el proyecto fue porque Marvel le había convencido de rodar varias películas. Finalmente el proyecto no salió adelante. 19 años después, Chadwick Boseman se metió en el traje de la Pantera.

8. Los primeros superhéroes negros

Aunque Black Panther ha tenido mucho más reconocimiento internacional, Blade supuso la primera incursión real de los superhéroes negros en la gran pantalla. Eso le gustó a Wesley Snipes, que forzó para que Karen, el personaje de N'Bushe Wright, fuese también negra. De no ser por él el personaje sería blanco.

9. Precursora del cine de superhéroes

Si hoy la industria de Marvel es tan potente es gracias al éxito que tuvo Blade, que sirvió como ejemplo de cómo una película de superhéroe podría atraer al gran público. Sin Wesley Snipes y compañía, todo lo que vino después podría haber sido muy distinto. O, directamente, no haber sido.

10. Un éxito de taquilla

La película costó 45 millones de dólares y solo en su primer fin de semana consiguió 17 millones. Tras varios meses en cartelera, consiguió hacerse con la friolera de 131 millones, toda una barbaridad para la época.