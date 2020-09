Seguramente hoy en día nos parece algo poco provocativo e incluso habitual, pero los besos que Madonna protagonizó con Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards en 2003 revolucionó a medio mundo en aquel momento.

En ese momento, Madonna estaba celebrando dos décadas de trayectoria, y lo hizo con un show al que invitó a las dos princesas del pop de aquel momento, que acababan de llegar al mundo de la música con grandes expectativas por delante. En un momento dado de la actuación, la ambición rubia besó a las dos jóvenes en la boca, acaparando todas las miradas. Fue un gesto directamente orientado a simbolizar la deportividad con la que Madonna quería ceder el testigo a la nueva generación de artistas.

Ahora, 17 años después de ese momento, Christina Aguilera ha reflexionado sobre lo que muchos consideran un hito en la historia de la cadena musical. Con la perspectiva que le aporta el paso del tiempo, la artista parece entender mejor ahora el revuelo que causó el número musical. "Sinceramente, en ese momento no me pareció impactante para nada. No llegué a pensar en todo lo que podría venir después. Para mí fue como: 'Dos chicas besándose, pues ok'. Es cierto que el rédito que se le puede sacar al escándalo es cada vez más extremo y todo eso, pero a mí no me resultó nada chocante", reveló en reciente entrevista con la emisora Apple Beats 1.

Chistina Aguilera habla de su famoso beso con Madonna 17 años después

Como no podía ser de otra manera, Christina también ha reconocido en esta conversación la gran influencia que Madonna ha supuesto en su carrera, como una de las principales fuentes de inspiración en el mundo del pop. Sobre todo a lo largo de los años, a medida que iba entendiendo el mensaje de sus canciones. "Madonna, en primer lugar, es la reina de la reinvención y esa actitud marcó mucho mi carrera. Pero es verdad que yo la descubrí tarde. De pequeña no me dejaban ver sus vídeos o escuchar sus temas. A medida que me iba haciendo mayor, empecé a familiarizarme con sus canciones, con su poderío visual y sobre todo con su mensaje", declaró.

Dos princesas enfrentadas por un beso

Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera, durante los MTV Video Music Awards de 2003. / John Shearer/WireImage

Esta gala de los MTV Video Music Awards siempre se ha recordado por el beso entre Madonna y Britney Spears, pero no tanta gente se acuerda de que hizo lo mismo con Christina Aguilera. La razón es que, en lugar de transmitir este momento, las cámaras emitieron el plano de la reacción de Justin Timberlake.

Hubo que esperar 15 años hasta que la cantante de Dirty hablara sobre cómo de desplazada se sintió en este momento. "Movieron la cámara para obtener la reacción de Justin Timberlake. Fue una imagen de la reacción de Justin. Ellos fueron pareja, pero aún así, fue algo bajo", relevó en el programa de radio de Andy Cohen. "Vi el diario al día siguiente y dije: 'Bueno. Supongo que me quedé fuera de eso'", recordó.