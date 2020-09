Kefno, la nueva apuesta trapera llega desde Alicante

Kefno es el nombre artístico de Karim Maad, la nueva apuesta trapera que llega desde Alicante y que está haciéndose un nombre en la red gracias a sus producciones musicales. Purple cloud fue la canción con la que se hizo un nombre en el género y ahora quiere repetir éxito con Dile junto a Camin.

Este nuevo tema, compuesto, producido y autoeditado por el propio músico, es una balada urbana con toques aflamencados y cierto aroma arabesco sin olvidar el lado latino de un género que cada vez mueve a más y más millones de personas en todo el mundo.

"Camin y yo llevábamos tiempo hablando sobre hacer un tema en colaboración, y apareció el coronavirus, que nos tuvo confinados 2 meses. Durante ese tiempo fuimos sacando ideas y quedamos en que lo grabaríamos en cuanto terminase el confinamiento. Por fin acabó todo y empezamos a trabajar en mi estudio. En realidad, grabamos dos temas: Dile y otro más que saldrá antes de fin de año. En Dile hemos utilizado una instrumental que produje hace más de un año y he estado buscando al artista idóneo para que supiese reventar: ése es Camin. Encaja a la perfección en lo que buscaba" explica Kefno en la nota de prensa distribuida a los medios.

Parece evidente que este artista tiene las cosas muy claras y la historia de cómo llegó a convertirse en músico lo ejemplifica a la perfección. Se enamoró de la música electrónica durante un viaje familiar a Ibiza. Allí, contemplando a un DJ en acción en Platja d’en Bossa, supo que era lo que quería hacer. Ese deejay lo invitó incluso a subir a la cabina y le regaló uno de sus vinilos. "Me quedé impresionado, ese instante fue clave para empezar", recuerda. A su regreso, Karim comenzó a estudiar formándose en solfeo, producción musical y piano.

Con 16 años, su pasión por la música lo llevó a viajar a Amsterdam para entregar un pen drive con sus producciones a Spinnin’ Records, al mayor sello independiente de electrónica del mundo. Espero varias horas a –3ºC frente a las oficinas de la discográfica. Su insistencia tuvo fruto. El mismo presidente de la compañía, Eelko van Koten, le recibió en persona y le dio valiosos consejos para orientar su carrera.

Pasión y cabeza mezcladas para dar rienda suelta a su creatividad que se fue traduciendo en canciones como L.A. ft. Moonkey o Purple cloud, su canción más viral hasta el momento. En 2019 sacó su primer álbum completo, Me vs Me, formado por ocho temas en los que se nota la influencia de artistas como XXXTentacion, DJ Snake, MK, G Eazy, Borgore y Carnage.