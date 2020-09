El esperanzador mensaje de RM de BTS con el que ha emocionado a sus fans

Hay millones de personas que actualmente atraviesan situaciones complicadas alrededor del mundo. Intentan lidiar con ellas pero, en ocasiones, un atisbo de esperanza desaparece.

RM, el líder de la exitosa banda de K-Pop BTS, es consciente de que muchos ciudadanos de nuestro planeta no pasan por su mejor racha. Es por ello por lo que, aprovechando su aparición en la red social de Weverse, ha lanzado un mensaje de esperanza y optimismo.

"Es difícil admitir que no podemos resolver todos los problemas. A veces parece demasiado soportarme a mí mismo. Pero cuando las cosas se ponen difíciles pienso en las caras que amo y que me aman, como tú. La m*erda de verdad pasa y quizás no cambie. Pero está bien fallar y caer. Espero que podamos mantenernos fuertes y volar juntos, haya lo que haya debajo de la tierra", explica en el post.

namjoon es la mejor persona del universo, no me bastaría la vida entera para decirle lo mucho que estoy agradecida :( pic.twitter.com/g0uFN2fYX5 — sabri (@teteshoot) September 23, 2020

El rapero se ha convertido para muchos en un ejemplo a seguir, no solo por llevar el título de líder de una de las bandas más exitosas a nivel internacional, sino por su altruismo y bondad. Esto es algo que pudimos comprobar hace un año cuando el grupo de K-Pop lanzó un emotivo discurso en la Asamblea General de la ONU. Este año, han vuelto a hacerlo en la distancia.

El tema principal fue la aceptación de uno mismo, y RM aprovechó su valentía para ponerse al mando de la expresión de estas palabras. Nos introdujo en su faceta más personal, confesando que solía mirar al cielo por las noches y hacerse preguntas. Dejó de soñar despierto y apagó su voz. "Nadie decía mi nombre tampoco", confesó.

Pero un día despertó y tomó conscienica de que había que amarse a uno mismo "por quién eres, quién fuiste y quién esperas ser". Unas palabras que calaron bien hondo en los millones de seguidores que las escucharon y que coinciden con el mensaje que ha querido enviar este año. "Ahora más que nunca debemos recordar quiénes somos y enfrentarnos a quiénes somos. Debemos intentar amarnos e imaginar el futuro", dice RM en el discurso de este año.

RM se ha convertido en un líder, no solo de una banda de música, sino de la idea que muchas personas han tomado como filosofía de vida. Para él es normal que caigamos, pero lo importante es reunir la fuerza necesaria para luchar contra el lado más oscuro de las cosas. Los ARMY se sienten afortunados de inspirarse de sus palabras.