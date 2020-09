Miriam Rodríguez, Alba Reche, Laura Pausini, Macaco… Todos se vuelcan con Rozalén tras su emotiva carta

Sabíamos que Rozalén es una de esas artistas que aman la música y que la entienden como una manera de expresarse y de compartir con los demás. Su sensibilidad queda patente en sus canciones y eso la hace vulnerable porque se expone. Y como todo artista que se abre en canal para darse a los demás, recibe tanto aplausos como críticas. Y aunque parece que eso es fácil de sobrellevar, no siempre es así.

La cantautora ha decidido dejar la melodía a un lado para centrarse en las palabras. Ha compartido una emotiva carta de agradecimiento y de reconocimiento de sus debilidades.

“Necesito deciros: Gracias a quienes no me juzgáis por cada cosa que hago, pienso, digo o callo. A quienes os alegráis por mis alegrías y veis siempre la buena intención que tienen mis actos. A quienes os ponéis en mis zapatos. A quienes me criticáis constructivamente y con cariño. Gracias a quienes me queréis a cara lavada, pero también a quienes no os importa verme maquillada, o con mi ojo siempre marcado. A quienes os da lo mismo si tengo unos kgs de más, de menos, más o menos Photoshop”, empezaba diciendo.

Pero ahí no ha quedado la cosa porque reconoce que le ha costado quererse como se quiere y sigue dando las gracias: “A quienes comprendéis que no puedo controlarlo todo. Gracias a quienes entendéis que hay ocasiones que quiero subirme a unos tacones, vestirme de otras maneras, apreciar el trabajo artesano que hay detrás de unas telas... Aunque siga prefiriendo caminar desnuda o calzarme unas botas de montaña. No pierdo ‘mi esencia’ (¿qué esencia?) ni de lejos por eso. Son trueques maravillosos, aunque sí, tengo muchísima más ropa de la que necesito... Qué os voy a decir...”.

Con esa forma elegante y sutil que la caracteriza ha ido exponiendo todas esas críticas que ha tenido que ir soportando. La lista sigue: “Gracias a quienes sonreís si me veis feliz en un barquito en las rías altas. Yo no tengo un barco, pero agradezco el detalle a la amiga que lo tiene, que se lo ganó con esfuerzo y lo comparte. Y lo disfruto como una niña porque sé de mi suerte y porque todos deberían disfrutar de esa sal y ese viento golpeándote en la cara. Gracias a quienes me respetáis y me defendéis...”.

Pocas veces encontramos tanta sinceridad y una manera tan frontal de enfrentar las críticas. “A quienes, si me veis hasta en la sopa, sabéis que es porque trabajo mucho, porque no sé decir ‘No’. A los que me echáis de menos si desaparezco unos días”, continua.

Y habla desde la certeza de que no lo hace todo bien, pero lo intenta. “Yo sé que me equivoco, que no puedo gustarle a todo el mundo, que ni de coña soy perfecta, pero os puedo asegurar que intento hacer las cosas lo mejor que puedo... Para ser coherente debería vivir en una cueva rodeada de cabras. Y no lo hago”.

Ser artista, popular, conlleva esa exposición que conlleva un enjuiciamiento público. “Me dijeron que sería el precio a pagar, que sería símbolo de éxito, que me acostumbraría... pero no sucede. Soy hipersensible a todo, todo me afecta de sobremanera y hay días que tengo miedo de que no compense. Gracias y perdón por el desahogo 🙏❤️”, terminaba diciendo.

Cuando se habla con el corazón la mano, se agradece. Son muchos los compañeros y amigos que han querido comentar estas palabras de la albaceteña que puede presumir de tener muchos apoyos.

Roy Galán: Arriba absolutamente todo lo que te haga feliz y que no haga daño a nadie. No hay vida sin contradicción y es esa misma la que nos ayuda a sacudirnos los prejuicios y a no juzgar a los demás. Qué bonito lo dices. ❤️❤️❤️❤️

Sofía Ellar: Otra que esta con septiembre como yo.... María, eres excepcional y sublime, curranta y de tod@s, es muy difícil ser tan de tod@s como eres tú. Permítete unos días de mandarlo todo a la porra... detrás del telón o esas telas que dices tú pasan muchas cosas , cosas que much@s no saben. Sigue siendo tú, que eres MARAVILLOSA. Ánimo , compañera ❤️🙏

Miriam Rodríguez: Gracias. A ti❤️🙌🏼

Macaco: Bienaventurado el que se alegra del brillo del otro, porque suyo será el reflejo como si fuera el suyo propio)))) Viva tú, artesana de corazones, tu voz llena de ángeles y diablitos, que vivan todos tus motivos 🐒📡💙💪🏾🙌🏽⚡️🚀

Marwán: No te queremos, te amamos. 😍😍😍

Alba Reche: ❤️

Vega: A ti se te quiere de chirucas por el monte, en un velero, en una cueva, en un campo de girasoles, en mitad de la nada, enarbolando el sentir femenino, tendiendo la mano a unos y otros. Tu eres demasiado tu para suerte de todos los que te queremos. Es muy sano mandar al cuerno de vez en cuando a todo y todos los que nos rodean. Tu que sabes tanto del lenguaje de signos y cuán importante es, regálate un gesto para lanzar al aire y a quién corresponda cuando lo necesites (🖕🏼este personalmente me chifla 😂). Disfruta. Es merecido. Es obligado. Disfruta. ♥️ #AnimoValiente

Itziar Castro: Gracias a ti 💪🏻 estamos contigo 😘

La oreja de Van Gogh: Ahí va un euskoabrazo desde Donosti! Avísanos cuando te llegue. Te queremos.

Laura Pausini: 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼

Carlos Sadness: No sabes la de gente que, cuando me habla de ti me dice: es un cielo de persona. Yo ya soy parte de ese club. Mucho ánimo compi 💕

Andrés Suárez: 💚 y ❤️

Diana Navarro: Eres preciosa por dentro y por fuera. Lee y oye todo y lo filtras con el respeto y la risa pero escucha atentamente sólo a los que te digan la verdad que necesitas que son tu corazón y tú consciencia. Fluye bonita! Viva Albacete 😍

Cristina Castaño: ♥️

Kany García: te amamos

Alberto Jiménez (Miss Caffeina): 😍😍😍

Marta Sánchez: Que bonita eres. No cambies por nada ni por nadie. Te mereces que te pasen solo cosas buenas. Un abrazo enorme.💕💕💕💕🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

LaMari (Chambao): 💜