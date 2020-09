The Weeknd, Selena Gómez y J Balvin entre las 100 personas más influyentes de 2020

Las 100 personas más influyentes de 2020 según Times ya están seleccionadas. Una lista que se divide en categorías: Pioneros, artistas, líderes, titanes e iconos. Entre los nombres destacados leemos J Balvin del que dice Camila Cabello que “ha abierto la puerta a latinos de todas partes haciendo que el mundo escuche y se enamore de nuestra cultura, nuestros sonidos y espíritu”. La también cantante se ha encargado de escribir su tributo.

En la misma categoría vemos a Selena Gómez de la que America Ferrera destaca que “utiliza su plataforma para advocar su total identidad”. Encabezando este apartado Elton John ha escrito el trinuto de The Weeknd asegurando que “es el modelo de artista a seguir” y resaltando por encima de todo su poder de imaginación. BTS dedicaba unas palabras a Halsey: “Conociendo su música, colaborar con ella en Boy With Luv ha sido la decisión más fácil que he tenido que hacer”.

Entre los otros artistas no tienen desperdicio los tributos de Kim Kardashian a Jojo Siwa, el de Taylor Swift a Phoebe Waller-Ridge o el de Stevie Wonder a Yo yo Ma. Palabras preciosas a los artistas elegidos este 2020.

En el conjunto de Pioneros está Megan Thee Stallion, “es un espíritu libre” dice Traji P. Henson sobre ella. Y continúa: “Monta el ritmo como si nunca yo he escuchado a alguien hacerlo”. A la rapera le acompañan en esta categoría la novelista Tomi Adeyemi, las astronautas Christina Koch y Jessica Meir o el abogado Chase Strangio entre otros.

La lista es de lo más variada. Puedes ver tanto a Donald Trump como a las fundadoras de Black Lives Matter. Personas de diferente índole que influencia en grandes proporciones a la sociedad. Todas ellas junto a un texto de alguien que les admiran y argumentan su valor.

Puedes ver la lista completa aquí.