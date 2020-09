Rosalía entra en la nueva lista de los 500 mejores discos de la historia que levanta ampollas

Rosalía es nuestra representante. Hace casi 20 años la revista estadounidense Rolling Stone se atrevió a elaborar un complicadísimo ranking con los 500 mejores discos de la historia. Su Top 500 estaba repleto de auténticas joyas de la música convirtiéndose en una guía para todos los amantes musicales. Pero en las dos últimas décadas la música y la manera en la que se consume ha cambiado notablemente en todo el mundo. Es por ello que la publicación se ha atrevido no sólo a actualizarla sino a redefinirla incluyendo a la solista catalana como única artista española en entrar a la lista.

Utilizando un panel de 300 votantes (músicos, ejecutivos, periodistas...) han creado la versión 2.0 de los 500 mejores discos de la historia. Una lista que está levantando ampollas entre quienes consideran que el rock ha sido duramente reemplazado por géneros urbanos como el hip-hop y quienes piensan que lo mejor hubiera sido un ranking sobre los discos del siglo XXI.

Porque la inclusión de Rosalía en el puesto 315 con El mal querer es solo una de una larga lista de jóvenes talentos y artistas que han irrumpido con muchísima fuerza en la lista (Harry Styles, Taylor Swift, Billie Eilish, Kendrick Lamar...).

Sólo hay que echar un vistazo a los artículos publicados en la web de Rolling Stone para darse cuenta de que decisiones como mover el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles del 1 al 24 no han sentado demasiado bien. Y eso que el nuevo rey musical, What's going on de Marvin Gaye es un discazo.

Hay 154 discos nuevos (y otros tantos que han desaparecido) y 86 álbumes que han entrado en la lista de los 500 mejores discos de la historia que se han editado en las dos décadas del presente siglo. Beyoncé, Taylor Swift, Brittany Howard, Lin-Manuel Miranda, Billie Eillish, H.E.R., Tierra Whack, Lindsey Jordan de Snail Mail, Adam Clayton y the Edge de U2, Raekwon de Wu-Tang Clan, Gene Simmons de KISS o Stevie Nicks han sido algunas de las estrellas que han participado en esta votación.

Siempre es difícil contentar a todo el mundo y los tiempos están cambiando rápidamente. Por fortuna las dos listas de los mejores discos de la historia están ahí para descubrir esos discos que marcaron un antes y un después ya fuera hace medio siglo o en los últimos años.