El curioso dato de Ikea Valladolid provoca las risas en Internet

Parecía un día tranquilo y normal hasta que, de repente, los usuarios de las redes sociales comenzaron a inundarlas de una frase que, en cuestión de minutos, acabó viralizándose: "Buscad en Google Ikea Valladolid y mirad dónde está".

¿Ya lo has hecho? Pues bien, si te has fijado bien descubrirás que la calle en la que dice estar este comercio sueco de muebles es "Calle Me Falta un Tornillo". "El Ikea de Valladolid tiene guasa", dice un usuario.

Buscad en Google IKEA Valladolid y mirad en qué calle está, no os vais a arrepentir. — ⸙cuchu⸙ (@lasuspiritos) September 23, 2020

No ha sido el único que no ha podido esconder su risa tras descubrir este curioso dato. Aunque no es una mera casualidad que hayan decidido construir el Ikea en esa irónica ubicación.

Según informa Europa Press, forma parte de una campaña que llevó acabo Ikea en 2012. Al parecer, esta importante empresa de muebles lanzó una votación para nombrar la calle en la que sería inaugurado su comercio en la ciudad vallisoletana el 20 de diciembre de ese mismo año.

Además de "Me falta un tornillo", los nombres candidatos a hacerse con la victoria fueron "Como en casa, nada" y "Calle del abrazo en el sofá". Sin embargo, la primera de ellas obtuvo un 54,3% de los votos. El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda concedió el nombre de la calle a la empresa.

Pero ha sido ahora cuando los usuarios han refrescado las memorias de los clientes de los suecos. Bastó con unos segundos para que la frase que todos compartieron acabase viralizándose. "Buscad en Google Ikea Valladolid y mirad dónde está". ¿Acaso hay algo en lo que se pueda superar a Ikea? En originalidad desde luego que no.