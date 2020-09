Ptazeta, la trapera canaria cuya fama ha crecido como la espuma en tan solo unos meses. Empezó subiendo sus propias canciones a Instagram y con trabajo duro ha conseguido un hueco en el panorama urban. Con 21 años ha gozado de una viralidad de escándalo que ha alcanzado los 9,6 millones de reproducciones en Youtube junto a Juacko Music con Mami. Un tema de hace solo seis meses que se ha convertido en la banda sonora de lo que llevamos de año. Y es que el “Mami, mami Esto es por ti, no quiero Grammy”, se nos ha metido en la cabeza. Además de romper récords en Spotify: segunda canción en la lista de Éxitos España.

¿La clave de su éxito? Su flow por supuesto, su desenvoltura frente a la cámara, pero también su acompañante. Juacko es un joven DJ y productor autodidacta también de origen canario que hace oro todo lo que toca. Con 520.000 suscriptores en su cuenta oficial de Youtube alcanza los 50 millones de reproducciones en sus vídeos. Comparte sus remix de canciones como Yo Perreo Sola de Bad Bunny o el famoso Bella Ciao siempre acompañado de su Launchpad. Todo un genio de los beats.

Os presentamos a Ptazeta y Juacko, la fusión canaria que asegura hits

Trabajos en colaboración

Sin duda alguna Mami fue su cohete al estrellato, pero después le han sucedido temazos como Déjate Ser. Una balada más romántica que mantiene la esencia de la cantante, faceta que también ha enamorado a sus seguidores. Luego vino Be Yourself, luciendo sus rimas con su cara más rapera y acompañada de una base increíble. Que al fin y al cabo es de donde viene la artista. Puedes seguirle el ritmo, dice así: “Lo importante es la percha las cosas bien hechas no lo que hay dentro del armari”. Con una esencia más agresiva, rápida y potente tenemos Mensaje Enviado. ¡Todo le queda bien a la canaria! Y por último, Ayer La Vi, un regalo a mediados del verano que nos deja con ganas de más.

Un canto a las mujeres

Si algo destaca de Ptazeta es su personalidad, estilo y amor por las mujeres. Sus canciones hacen referencia a ellas con erotismo, admiración y sensualidad. Toda una poeta cantando a su musa. “Tan bonita como siempre / Tus ojos son luz y yo me muero por verte”, podemos escuchar en Ayer La Vi o “Que te hago un hueco en mi cama / Te pongo la Netflix y hazme lo que quieras hasta mañana / Tú eres to' lo que deseaba” en Déjate Ser.

Ptazeta adelantaba en redes sociales un cachito de su nuevo material cantando en el estudio, ¡estaremos atentos a las novedades! Igual que la rapera Sara Socas o Natos y Waor que, según comentarios de Instagram, también siguen sus movimientos.