Dua Lipa demuestra que la combinación de negro y azul marino sí es posible

En la moda hay muchos clichés sobre cómo hay o no hay que lucir un color en concreto. Que si "rosa y rojo, patada en el ojo", que si el azul marino y el negro no pueden combinar en un mismo outfit... Pues bien, Dua Lipa ha llegado para desmentir todos estos tópicos.

La británica ha posado frente al espejo con un look "encadenado" y formado por un top negro y una falda de colegiala azul marino. "Done for the day" ("Lista por este día"), dice la cantante en la descripción de la foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa) el 23 Sep, 2020 a las 1:26 PDT

No nos extrañaría que esta excéntrica combinación de colores se convirtiese en la próxima moda que el propio Amancio Ortega vendiese en sus tiendas o que otros muchos diseñadores mostrasen en sus nuevas creaciones. ¡A valientes no les gana nadie! Y es que Dua es bastante experta en eso de atreverse con nuevos estilos, innovar y convertirlos en virales dentro de este sector.

Prueba de ello fueron los dos mechones de pelo rubios que comenzó a lucir en su flequillo. Inmediatamente, jóvenes de alrededor del mundo se decoloraron el cabello para atreverse con la nueva moda (posiblemente) impuesta por la solista.

Si hay algo que Dua ha demostrado es que es una auténtica apasionada del sector "fashion". No hay imagen que comparta en redes sociales en las que luzca un outfit simple, y si lo hace, se asegura de que no pase desapercibido. ¡Qué mona va esta chica siempre!

Y tú, ¿te atreverías con esta combinación de colores aceptada solo por los valientes?