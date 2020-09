Alicia Keys estrena el vídeo de ‘Love looks better’

Alicia Keys acaba de estrenar el vídeo de su nueva canción, Love Looks Better. Un tema poderoso, optimista y enérgico que se incluye en su recién publicado nuevo disco, ALICIA.

Love Looks Better es un poderoso canto al amor, a parar y valorarnos tal como somos en una época en la que todo va tan deprisa que no nos queda tiempo para dedicar a los demás ni a nosotros mismos. Can we stop for a second? /Just be us for a second? / Cause love looks better on you... (¿Podemos parar por un segundo? /¿Simplemente ser nosotros por un segundo? / Porque el amor queda mejor en tí) canta Alicia en esta canción, que cuenta con una sonoridad contundente que empasta a la perfección con su portentosa voz. Por no hablar de su épico estribillo.

En el vídeo, vemos a Alicia con un empalagoso vestido negro salir de un edificio acompañada de su equipo. La artista se dispone a subirse a un coche que la conduce a su destino. En ese momento, queda prendada de un gesto anónimo. El de una chica a la que ve con el puño en alto. La imagen la inspira, Alicia se deshace de ese traje que la constriñe y se queda en vaqueros para reivindicar lo que realmente importa.

Rodado en las calles de Nueva York, el vídeo de Love Looks Better también incluye guiños al movimiento 'Black Lives Matter' y ensalza el amor y la fortaleza interna que todos llevamos dentro.

La solista norteamericana ha explicado en su cuenta de Youtube, que el vídeo de Love Looks Better, ha sido mezclado con una experiencia inmersiva 360 y recomienda usar auriculares para escuchar el tema con el efecto deseado.

ALICIA (2020) es el séptimo álbum de estudio de Alicia Keys. Un disco cargado de colaboraciones y de mensajes potentes que ponen de manifiesto todas las facetas de la artista.