4 de 6 Un complejo viaje al corazón de un doble triángulo amoroso formado por Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara y Natalie Portman. Una película increíblemente introspectiva firmada por el maestro Terrence Malick que trata sobre la obsesión, la traición, el amor no correspondido o el tóxico y la música. Forma parte de la trilogía experimental en la que también están To the Wonder y Knight of Cups, esta última estrenada la semana pasada. Song to Song es una película llamada a dividir al público entre los que la odian y la aman.