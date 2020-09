Gisela comparte fotos inéditas de OT1 y Rosa reacciona: “Madre mía...”

Cualquiera que haya estado pegado a la televisión en 2001 sabe de la existencia de Operación Triunfo (OT), un exitoso y prometedor talent show que disparaba los niveles de audiencia. De este pudimos vivir numerosos momentazos que a día de hoy rondan por nuestras memorias. ¿O acaso alguien ha olvidado el romance entre Bisbal y Chenoa? ¿Y la proclamación de Rosa de España como ganadora de la edición?

Nadie ha conseguido borrar todos estos recuerdos de sus mentes. ¡Ni los propios participantes del concurso! No es de extrañar, pues sin duda vivieron la etapa más agitada y soñada de sus trayectorias como artistas. Parece que fue ayer, ¿verdad? Pues de eso han pasado ya 19 años.

Lo que han demostrado tanto los seguidores del programa como sus participantes, es que esta primera edición del concurso fue épica. Sin ir más lejos, Gisela ha dejado que le invadan los recuerdos tras encontrarse con unas imágenes que nunca habían visto la luz en redes sociales. Por supuesto, no han tardado en inundar de nostalgia a todos sus seguidores.

En ellas, nuestra protagonista aparece con Vero, Geno y Rosa, tres compañeras de la misma edición del concurso. Compañeras con las que entabló una amistad que conserva actualmente. También podemos ver a Paco, el bailarín que las acompañó en su paso por la Academia. "Imágenes INÉDITAS!! Mi #tbt de hoy para mi no tiene precio... de repente han aparecido en mi casa estas fotos... como podéis ver, fotos de las de antes... son muy especiales para mi por muchos motivos... con ellas, allí, aquel año... cuantos recuerdos, que bonito fue... estábamos en plena gira... de cuando podíamos tocarnos, de cuando podíamos hacer gira, de cuando todo empezó... espero que os gusten tanto como a mi... las guardo como un tesoro y ahora las podéis ver también vosotr@s... chicas!! Que buenorras estamos!!!", dice la artista en la descripción de dichas imágenes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gisela (@giselaoficial) el 24 Sep, 2020 a las 8:13 PDT

Pero no ha sido la única que ha reaccionado ante tal descubrimiento. Rosa de España no ha podido evitar recopilar las fotos a modo de diapositiva en un vídeo al que ella misma ha añadido la voz en off. "¿Qué recuerdos de aquella primera edición de OT? Madre mía... mirar atrás y sonreír es una de las sensaciones más enriquecedoras que hay", dice Rosa en la descripción del vídeo.

Pues sí. Parece que fue ayer cuando todos llorábamos por el final de un concurso que nos regaló innumerables y bonitos recuerdos. Y es que todos y cada uno de ellos fueron momentos que marcaron, de alguna forma u otra, la historia de la industria de la música. O, al menos, del fenómeno fan.

Risas, lágrimas, flechazos, rupturas... La primera edición de OT nos regaló de todo. Pero todo se esfumó, a excepción de la amistad que aún conservan muchos de sus participantes.