El lapsus sexual de Ana Rosa Quintana en pleno directo: “¿En qué estabas pensando?”

En un programa en directo es difícil no salirse del guion de vez en cuando, pero sobre todo es muy complicado que la mente no te la juegue después de tantas horas manteniendo el tipo, y si no que se lo digan a Ana Rosa Quintana.

Este viernes, la presentadora, como cada día, dedicó la primera parte del programa que lleva su nombre a tratar las últimas novedades de la pandemia en su mesa política cuando tuvo un lapsus sexual que llamó la atención de todo el mundo.

En ese momento discutían si había dinero suficiente para afrontar los problemas laborales y sanitarios que tenía España. "Ayer le pregunté a la ministra y me dijo que había dinero suficiente", dijo Quintana, a lo que una de sus tertulianas apuntó: "En España ha habido un fallo multiorgánico del sistema".

Fue entonces cuando a la periodista le traicionó el subconsciente. "Hablando del fallo multiorgásmico.... uy, ¿he dicho orgásmico?", señaló, sonrojándose y haciendo reír a sus compañeros del programa.

"¿En qué estás pensando, Ana?", le dijeron. ¿La respuesta de Ana Rosa Quintana? "Es viernes y hay que reírse un poco". ¡Claro que sí, guapi!