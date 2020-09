Steve Aoki comparte una foto de 1995 y ¡parece otro!

Si no has sufrido diversos cambios de looks a lo largo de tu juventud o adolescencia, formas parte de un porcentaje de la población muy disminuido. Y con "cambio de look" no solo nos referimos al cambio del color de tu pelo, sino también a un corte con el que muchos tenían dificultades por reconocerte.

Lo creas o no, Steve Aoki es uno de ellos. El DJ también pasó por su etapa de cambios estilísticos cuando era un adolescente, y eso es algo de lo que ha presumido en redes sociales.

En su última publicación, el creador de temas como Waste It On Me ha viajado en el tiempo para compartirnos una imagen de su paso por el instituto de New Harbour en 1995. El DJ lucía una corta melena rubia que no ha tardado en provocar las risas en la red social. "¿Debería hacer volver este corte de pelo? ¿Sí o no?", dice nuestro protagonista en la descripción de la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Steve Aoki (@steveaoki) el 24 Sep, 2020 a las 7:22 PDT

Will.i.am, el actor Edgar Ramírez, productores y miles de seguidores han tardado unos segundos en inundar las respuesta de la foto de un gigante y claro "SÍ". ¿Se atreverá a cumplir con su propuesta?

Aoki se une a la infinita lista de artistas que desean volver a subirse a un escenario pronto. Tan solo basta con acceder a su perfil en Instagram para disfrutar de los incontables vídeos de actuaciones previas en las que miles de asistentes tenían la oportunidad de tener a uno de los DJs más influyentes del mundo a escasos metros.

Y tú, ¿quieres ver el regreso de Steve sobre un escenario con su nuevo look?