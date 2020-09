Esta es Fletcher, la estadounidense que domina el pop y habla THE S(EX) TAPES

Cari Elise Fletcher es su nombre completo, pero artísticamente se la conoce como Fletcher. Una chica dada al pop que se lanzó a la fama en 2019 con su tema Undrunk después de haber pasado por The X Factor. De mano de Capitol Records entró en los Billaboard Hot 100 y en el ranking de Spotify de canciones virales. ¡Un reconocimiento de su trabajo por todo lo alto!

Su último EP se llama THE S(EX) TAPES (2020), “mucho más crudo” que su anterior llamado You Ruined New York For Me (2019). Su estilo son canciones de pop magnéticas que hablan de conocer a LA persona sin haberte encontrado a ti mismo antes. “Tengo tanto equipaje de emociones ahora mismo que en el aeropuerto da sobrepeso”, decía entre bromas a Teen Vogue. El nombre se debe a una idea muy pensada detrás, cuenta al medio: “Una cinta de sexo grabada es ver a alguien en su estado más vulnerable y desnudo”.

Su último trabajo en detalle

“Es como estar fuera de una broma interna, es como cuando solo tienen Pepsi y realmente quieres Coke, es como cuando te responden a un mensaje y es tu madre, es como cuando acabas de romper con alguien y ponen vuestra canción”, esta es la divertida letra de Bitter. Una nueva versión de Fletcher y Trevor Daniel, producido por el DJ Kito, que formaba parte del EP de la cantante THE S(EX) TAPES. Esta canción que ya acumulaba 30 millones de reproducciones en su versión original quiere más.

Ella ve la producción creativa como un medio para explorar tanto ella misma, su sexualidad y el mundo que la rodea. Por lo que el cantante de compositor de Houston le ayudó en esta misión. “A lo largo del video quería explorar los temas de la energía masculina y femenina en términos de autodescubrimiento. Se trata del miedo a saber que necesitas salir y explorar el mundo y tu relación contigo mismo, pero tener miedo de que tu persona encuentre a alguien nuevo en el proceso”, explicaba la artista sobre la idea detrás del videoclip.

Este bombazo viene tras Silence, Shh... Don’t Say It, Sex (with my ex), Feel o If I Hated You. Por lo que es una continuación de su querida temática: “Nunca he entendido el dicho "si amas algo, déjalo ir" hasta ahora. Sin embargo, así es la vida. Es mezquino, es 'amargo', es verdad y, a veces, la verdad tiene que doler”.

Esta es Fletcher, la estadounidense que domina el pop y habla THE S(EX) TAPES

Feminista y LGTBI+

Esta potente artista, además de usar sus plataformas para difundir sus canciones lo hace para defender los derechos por los que cree. Con su canción I Believe You se sumaba al movimiento #MeToo inspirándose en una carta que trataba una agresión sexual. Además de aparecer en diferentes eventos como It’s On Us y en La Cumbre de EEUU de Mujeres.

Ella se identifica dentro de la comunidad LGTBI+, sin etiquetarse, pero mostrando abiertamente sus relaciones personales. La más visible con Shannon Beveridge de la que habla en numerosos de sus temas. Sobre todo, cubriendo su dolorosa pero necesaria ruptura.