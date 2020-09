BTS da detalles de su próximo concierto: ‘Map Of The Soul ON:E’

Los melómanos están deseando volver a ver a sus artistas favoritos sobre un escenario, pero el COVID-19 los ha obligado a cancelar todas sus agendas de conciertos para así evitar la propagación multitudinaria. Uno de los que han sufrido esta medida es el fandom de BTS, que se ha tenido que despedir de su gira internacional hasta nuevo aviso.

Pero no todo ha quedado ahí. Los chicos de BTS estaban listos para dar su concierto en directo BTS MAP OF THE SOUL ON:E los próximos 10 y 11 de octubre. Sus fans surcoreanos ya se preparaban para disfrutar, con las medidas correspondientes, de sus artistas favoritos cara a cara. Pero parece que esta experiencia offline deberá esperar, ya que su agencia ha comunicado que finalmente se celebrará solo y exclusivamente en su formato virtual.

Según informa Soompi, en un comunicado emitido por Big Hit Entertainment, su equipo deja clara la intención que habían mantenido desde un principio de dar una oportunidad para que sus artistas y fans se reúniesen de nuevo. "Hemos estado preparando un evento offline que cumple plenamente con las pautas proporcionadas por las autoridades de salud pública para garantizar el entorno más seguro para nuestros artistas y fans", declara. Pero siempre hay un "pero".

"Sin embargo, con regulaciones más estrictas sobre el distanciamento social, se siguen imponiendo restricciones a las reuniones y eventos públicos. Bajo estas circunstancias y la falta de pautas específicas que se apliquen a estos eventos, sigue siendo extramadamente difícil realizar una actuación en vivo en este momento", señala.

Por este motivo, se han visto obligados a cambiar el formato del concierto. Aunque desde un principio también se iba a retransmitir de manera online para sus fans del resto de países, ahora los de Corea del Sur también deberán conectarse a sus dispositivos para hacerlo, ya que será el único modo en que se celebrará dicho evento. "Continuad mostrando vuestro interres por el próximo concierto de transmisión en línea BTS MAP OF THE SOUL ON:E", concluye la agencia en su comunicado.

Ahora más que nunca, la exitosa banda de K-Pop pide el apoyo de sus seguidores, quienes siempre se lo han brindado y estamos seguros que nunca dejarán de hacerlo. De hecho, así lo demostraron en sus anteriores conciertos en línea Love Yourself y BangBangCon. Así que apúntatelo en tu calendario y no te pierdas esta nueva cita virtual que tienes con BTS durante los próximos 10 y 11 de octubre.