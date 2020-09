Tini y su amor no correspondido llegan con ‘Duele’ y John C: mira el vídeo y la letra

Cómo me duele (Cómo me duele)

Que yo lo quiera y no me quiere (Cómo me duele)

Amor de tango nunca muere (Cómo me duele)

Que aunque me duela tanto siempre quiero más (Ay)

El juega conmigo pero no llama (Llama)

Me deja esperándolo aquí en mi cama (Mmm)

Ahora ya entiendo su mala fama (Uh)

Pero el que la hace tarde o temprano la paga

Pága-Págamе ese beso, quiеro ese beso (Ay)

Porque a una mujer no se le hace eso (Uh)

No es que me hagas falta, es que a ti te falta

Mis besitos te hacen falta

Cómo me duele (Cómo me duele)

Que yo lo quiera y no me quiere (Cómo me duele)

Amor de tango nunca muere (Cómo me duele)

Que aunque me duela tanto siempre quiero más

Yah, yah, yah

Ya me tiene confundido

Me dijo que me ama pero me ha mentido

Yo sé que me busca cuando siente frío

Su amante en la noche, luego solo amigos, ey

No sé si te acuerdas, en mi cama cuando lento te comía

Son tus beso' los que me llevan a viajar

Dame una respuesta, mami, ¿qué pasará?, ey

Nena, me duele pensar

Que tanto te quiero y no me llamarás

Me faltan tus besos en la oscuridad

Ya nada es igual, baby, cuando te vas

Sé que ella es experta, me domina y me tienta (Ah)

Pierdo al amor pero gano la apuesta

Ella me busca y después me niega

Es un amor de tango (Me encanta aunque duela)

Cómo me duele (Cómo me duele)

Que yo lo quiera y no me quiere (Cómo me duele; yo quiero, yo quiero)

Amor de tango nunca muere (Cómo me duele; y no me quiere, no)

Que aunque me duela tanto siempre quiero más

Cuando me toca siento ay-ay-ay-ay

Cuando me mira siento ay-ay-ay-ay

Cuando me besa siento ay-ay-ay-ay

Y me enamoras y te vas, solo te vas (Jajaja)

Cómo me duele (Cómo me duele; Okey)

Que yo lo quiera y no me quiere (Cómo me duele; John C, mami; yo quiero, yo quiero)

Amor de tango nunca muere (Cómo me duele; y no me quiere, no; de Argentina pa'l mundo)

Que aunque me duela tanto siempre quiero más, ay (TINI, TINI, TINI)

Fuente: click.