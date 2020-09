DVICIO y Lali se mudan juntos en ‘Soy De Volar’: ¡mira el vídeo y la letra!

Sabes, siempre me he tenido por valiente

Y ahora no me atrevo ni a mirarte

¿Qué me está pasando? ¿Qué tendrás?

Dime, no sabemos quién caerá primero

Cada uno aguanta en su terreno

Pero pronto te vas a mudar conmigo (Eh)

Y aunque sea una locura

Esto va tomando altura y yo soy de volar

Y aunque estemos tan arriba

Que dé miedo la caída

Sé que sientes

Que esto no es por casualidad y aquí estás (Ya)

Y esa cara

Que por más que quiera no mе sabe ocultar la verdad

No digas "no", baby, no, baby, no, no, no

No digas "no", baby, no, baby, no, no, no

Solo (Solo) me piеrdo si te he dado por perdida

De ti me he contagiado sin medida

Revivo si te quedas a vivir conmigo

Yo que lo sencillo lo hago complicado

Pero contigo amor, yo qué sé

A tumba abierta no lo me lo pienso (Yeah)

Tú quédate a mi lado, oh-oh

Y aunque sea una locura

Esto va tomando altura y yo soy de volar

Y aunque estemos tan arriba

Que dé miedo la caída

Sé que sientes

Que esto no es por casualidad y aquí estás

Y esa cara

Que por más que quiera no me sabe ocultar la verdad

No digas "no", baby, no, baby, no, no, no

No digas "no", baby, no, baby, no, no, no

No digas "no", baby, no, baby, no, no, no

No digas "no", baby, no, baby

No perdamos la locura

Desde las alturas sabes que soy de volar

Y aunque estemos tan arriba

Que de miedo la caída

Sé que sientes

Que esto no es por casualidad y aquí estás (Y aquí estás)

Y esa cara

Que por más que quiera no me sabe ocultar (Eh) la verdad

No digas "no", baby, no, baby, no, no, no

No digas "no", baby, no, baby, no, no, no

No digas "no", baby, no, baby, no, no, no (Ah-ah)

No digas "no", baby, no, baby, no, no, no

