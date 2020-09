Antonio Orozco se convierte en Jack Sparrow y se plantea cambiar de profesión

Jack Sparrow es uno de los personajes de Johnny Depp que más imitaciones ha conseguido. Y es que, ¿quién no ha probado en alguna ocasión, ponerse en la piel del pirata más guapo del cine? Claro que, pocos llegan a tener el carisma que el actor transmite cuando se mete en este personaje.

Hasta ahora. Antonio Orozco nos ha hecho dudar de que Jack Sparrow solo pueda ser uno. El cantante se ha puesto el disfraz de pirata y ha grabado una escena de la peli que nos hace plantearnos si no debería cambiar de profesión. Hasta él se lo ha planteado.

“Así me tienen mis compañeros en @lavozantena3 MEDIO LOCO, ME PASO AL CINE, HOLLYWOOD ME LLAMA. O sigo navegando”, escribía en sus redes junto al vídeo de ese sketch que ha grabado para el programa y que no se aleja tanto de la imagen que tenemos de Johnny Depp. Y claro, algunos de sus compañeros no han podido dejar de expresar lo que han sentido al verle.

Lo de centrarse en la interpretación lo vemos poco probable, lo de seguir navegando parece que va más con él, aunque seguramente no sea en la Perla negra sino en el barco con el que ha dado la vuelta a España este verano.

Estas últimas vacaciones hemos podido verle en varios vídeos que ha ido compartiendo sobre su experiencia con la navegación. Y piensa seguir centrado en los viajes. Ahora quiere dar la vuelta al mundo. Y, por cierto, ha pedido ayuda.

“¿Me ayudas a dar la vuelta al mundo? ✈️ Si lo conseguimos os desvelaré una gran sorpresa 😍....ves a los stories y comparte el tuyo etiquetándome @antoniorozco10 para que pueda verte, por cada uno que compartamos sumaremos 500km! El viaje ha comenzado...me acompañas? #Aviónica”, escribía en redes.

Esperemos que dentro de poco nos desvele con qué anda liado. De momento ya ha superado los 140.000 km.