El nombre de la secuela de ‘Borat’ es tan largo que no entra en este titular

En 2006 Sacha Baron Cohen (Ali G; El dictador) protagonizó la que es, hasta ahora, su comedia más radical e irreverente: Borat: Lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán. Con un título tan mastodóntico como el número de carcajadas que despertó, era inevitable que Cohen protagonizara años después una secuela. Hoy, en 2020, Borat 2 ya es una realidad.

Según apuntan algunos medios estadounidenses, el objetivo de Cohen es estrenar esta película antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, donde Donald Trump se juega la reelección como presidente de la nación más poderosa del mundo.

Precisamente el mandatario estadounidense y su relación con Jeffrey Epstein o la gestión que ha hecho de la crisis del coronavirus serán algunos de los temas centrales en torno a los que girará la película, que también incluirá cameos –a través de imágenes de archivo o grabadas in fraganti– del vicepresidente Mike Pence y el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani. De hecho, este último denunció a Cohen por presentarse dando gritos en su despacho vestido, presuntamente, con un bikini rosa mientras trataba de entrevistarlo.

Por supuesto, el título de esta excentricidad debía estar a la altura del de su predecesora. Según ha confirmado el sindicato de guionistas de Estados Unidos, será Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan. Traducido al español, sería algo así como Borat: el regalo de un mono pornográfico al vicepresidente Michael Pence para beneficiar a la recién disminuida nación de Kazajistán.

Borat, dirigida en 2006 por Larry Charles, se convirtió en un éxito de taquilla que recaudó más de 260 millones de dólares en todo el mundo (el presupuesto orignal era de 18) y convirtió a Cohen en uno de los humoristas más famosos y prometedores de la década. 14 años más tarde, el humorista más bestia de EEUU –aquel que posó en Cannes con un ridículo bañador verde de tirantes que le apretaba el paquete– vuelve por todo lo alto con una secuela.

Aún no sabemos si la dirigirá de nuevo Charles o será el propio Cohen quien se encargue de coordinar el rodaje. Lo que sí sabemos es que el actor ha participado en la escritura del guion junto Anthony Hines (Borat), Dan Swimer (¿Quién es América?), Peter Baynham (Agente contrainteligente), Erica Rivinoja (Lluvia de albóndigas 2), Dan Mazer (Les doy un año) y Jena Friedman (Palm Springs).