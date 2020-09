Netflix y Chris Hemsworth quieren repetir el éxito de ‘Tyler Rake’ con ‘Spiderhead’

Netflix y Chris Hemsworth: un cocktail explosivo que puede regalarnos cosas muy grandes. Primero, porque ambos ya se unieron para hacer Tyler Rake este mismo año y esa colaboración tuvo como resultado la película más vista de todo el catálogo. Segundo, porque Rhett Reese y Paul Wernick, los guionistas de Deadpool, el superhéroe más gamberro del MCU, serán los encargados de desarrollar la historia, que se inspira en un cuento de George Saunders llamado Escapar de Spiderhead.

Todo apunta a que Netflix pondrá toda la carne en el asador con esta nueva película, cuya trama se sitúa en un futuro no muy lejano en el que el sistema penitenciario de Estados Unidos ofrece a criminales convictos participar en experimentos médicos a cambio de acortar su estancia entre rejas. Un futuro distópico en el que las farmacéuticas y el excéntrico director de la prisión de Spiderhead son los grandes protagonistas y los convictos, las víctimas.

Esta historia corta fue publicada en diario The New Yorker el 13 de diciembre de 2010, y tiene como protagonistas a dos presos que deciden formar parte de uno de esos tétricos experimentos. Lo que no saben es que los efectos secundarios de los fármacos que les inyectan sirven para controlar sus emociones. Una mezcla bastante turbia entre Possessor y Proyecto Power.

A Chris Hemsworth se le unirá otra de las estrellas boyantes de Hollywood: Miles Teller, protagonista de Whiplash, la serie Divergente y la aún no estrenada Top Gun: Maverick. Al dúo se le suma el contrapunto femenino: Jurnee Smollett-Bell, a quien pudimos ver de coprotagonista en la recién estrenada serie de HBO Territorio Lovecraft y junto a Margot Robbie en Aves de presa. Aunque aún no sabemos quién es quién, pues no han trascendido los detalles de sus personajes.

Por lo pronto, según adelante el medio digital Deadline, la película estará dirigida por Joseph Kosinski (Oblivion; Top Gun: Maverick) y probablemente llegue a lo largo de 2021.