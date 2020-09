En 2018, Sting sorprendió a sus seguidores con un disco en el que colaboraba con el músico jamaicano Shaggy. 44/678 (los prefijos telefónicos de Inglaterra y Jamaica, países de ambos artistas), fue el último disco que nos llegó del ex vocalista de The Police, pero ahora ya podemos decir que hay otro en camino. Y no será un disco más, sino que Sting parece que ha disfrutado con las colaboraciones, porque será un álbum de duetos.

Así lo ha confirmado el músico británico en el Show de Jimmy Fallon. Allí interpretó su single más actual, de nuevo una colaboración, en este caso con el rapero Gashi. El tema, Mama, es solo una prueba más de la evolución del músico, que le lleva a trabajar con artistas de otros estilos. El resultado es una mezcla de talentos muy positiva para ambas partes.

Poco más sabemos acerca de los detalles de este nuevo álbum. En la entrevista en el programa, Sting recuerda que, a lo largo de su carrera, ha grabado "duetos con algunas personas increíbles, como Herbie Hancock, Eric Clapton..."

No hay una fecha concreta acerca del lanzamiento de este nuevo trabajo discográfico, pero el músico ha avanzado que, seguramente llegue antes de que termine este año. "Así que los junté a todos ellos y dije, 'deberíamos sacar eso", añadió Sting, "Suena bastante bien ... así que será una sorpresa navideña".

Sting anuncia un nuevo disco de duetos

En el programa, Sting también habló sobre cómo, sorprendentemente, Don't Stand So Close to Me de The Police se ha convertido en un himno no oficial durante esta pandemia. La canción fue incluida en una lista de las canciones de cuarentena más populares del Reino Unido en marzo.

La exitosa canción de la banda en los 80 encaja ahora perfectamente con la situación que se está viviendo en el mundo. La pandemia del Covid-19 nos ha obligado a mantener un distanciamiento físico, tal y como pide el tema.