El día que David Bowie rechazó colaborar con Coldplay

La influencia de David Bowie en la música contemporánea es indiscutible. Son muchos los artistas que han bebido de sus canciones y de su forma de interpretar, y su nombre está escrito en mayúsculas en la historia reciente. No obstante, el Duque Blanco no siempre fue el más amable en términos de colaboración artística, y algunos, como le pasó al grupo Coldplay, lo descubrieron por las malas.

No hay que olvidar que Bowie protagonizó algunos duetos legendarios y compartió escenario con otros grandes artistas como Tina Turner, Cher, Lou Reed, Marianne Faithfull, Mick Jagger y muchos otros. Sin embargo, cuando el grupo encabezado por Chris Martin abordó a Bowie para contar con su participación en un ambicioso proyecto, la respuesta fue un enorme rechazo.

Tal y como cuenta el batería de la banda, Will Champion, en una entrevista en NME, ellos pidieron a Bowie su colaboración en una canción. La respuesta de este no pudo ser más honesta, y a la vez, más cruda: "No es una canción muy buena, ¿verdad?"

A pesar de la desaprobación de Bowie, la banda no tomó en serio sus críticas y, como la mayoría de los seguidores del músico, lo respetó por ser fiel a sí mismo y a su forma de trabajar. Champion agregó: "Era muy perspicaz, no le pondría su nombre a nada que no le gustara".

Coldplay: Guy Berryman, Will Champion, Chris Martin y Jonny Buckland, en 2000. / Mick Hutson/Redferns

En la entrevista, el batería continuó diciendo que Bowie era "uno de los puntos de referencia para absolutamente todo" y su muerte fue "bastante desorientadora". El sentimiento fue compartido por el guitarrista Jonny Buckland, quien agregó: "A todos nos ha encantado su música desde que conocemos la música".

Otra colaboración que recibió la misma frialdad por parte de Bowie fue la intentada por los Red Hot Chili Peppers, como lo reveló el líder Anthony Kiedis en una entrevista de radio en KLOS en 2016.

Kiedis dijo: "Cada disco que hicimos, tuvimos la discusión de la banda: '¿A quién deberíamos conseguir para producir este disco? 'No lo sé, tenemos que probar con alguien nuevo. ¡Busquemos a David Bowie! Así que al principio lo llamábamos y él decía que no, respetuosamente. Luego, más tarde, escribíamos largos correos electrónicos explicando todo, y él siempre se negaba respetuosamente...", recuerda el vocalista.

El día que David Bowie rechazó colaborar con Coldplay

Continúa exponiendo qué pasó después: "Le pedimos que produjera By the Way, mientras escribíamos el disco, y luego le volvimos a pedir el siguiente, que era Stadium Arcadium. Nos dijo que no, dos o tres veces, pero su compañero Brian Eno, a quien también hemos estado pidiendo durante toda nuestra carrera que nos produzca un disco, ha dicho que no en ocho ocasiones. Todo bien. Tienes que preguntar", considera con resignación.