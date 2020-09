Elettra Lamborghini y Afrojack se han casado en el lago Como

Dicen que no estamos en momentos para celebrar bodas porque las restricciones de la pandemia no permiten realizarlas como uno había soñado. Pero hay excepciones. Elettra Lamborghini y Afrojack se han casado y han tenido su boda de ensueño a orillas del lago Como con cientos de invitados que no han querido perderse el gran momento.

Después de dos años de relación, la chica que muchos conocieron gracias a su paso por Gran Hermano 5 y el DJ holandés, se han convertido en marido y mujer y ellos mismos han compartido fotos de su gran día.

Y no, no han reducido el número de invitados. Han contado con más de un centenar de amigos y familiares y tradiciones que han incluido banquete, baile, tarta nupcial y hasta fuegos artificiales.Y, además, sin rastro de mascarillas.

Y, por supuesto, no han faltado las felicitaciones de muchos colegas músicos.

Tiesto: Bienvenido al club de los DJ casados! Felicidades ❤️❤️

Nicky Romero: ❤️❤️❤️

Zara Larsson: 😍😍😍 Felicidades!!!

Prince Royce: Felicidades hermano!!! 🔥❤️

Don Diablo: Felicidades hombre ❤🖤❤

Dimitri Vegas: Grandes felicitaciones 🚀

Steve Aoki: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Oliver Heldens: Felicidades hermano ❤️❤️❤️ 🙏

Aloe Blacc: Muchas bendiciones

Nervo: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️💥💥💥💥💥ahhhhh felicidades!!!!!!!!!❤️❤️❤️💥💥💥💥💥💥💥

Armin Van Buuren: Felicidades!!!

Benny Benassi: Oye hermano ... finalmente podemos hablar italiano ❤️ felicitaciones hombre.

Willy William: Woow felicidades👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾😍😍😍😍😍😍

La pareja no ha escatimado en recursos y ha protagonizado una boda de cuento. Se han casado en Villa Balbiana, un palacio del siglo XVI en uno de los lugares italianos más frecuentados por vips. Ella ha lucido, fiel a su personalidad, un sexy vestido blanco ceñido y escote corazón con encajes y transparencias laterales. También han compartido su primera cena como marido y mujer.

Desde aquí les deseamos todo lo mejor y mucha música compartida.