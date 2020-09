Beatriz Rico y su aplaudida reflexión sobre la edad

Beatriz Rico ha demostrado sobradamente en los últimos años que no se muerde la lengua. La actriz siempre utiliza sus redes sociales personales para dejar clara sus firmes convicciones, valores y opiniones que no siempre gustan a todos. Pero su última reflexión ha recibido un aplauso unánime de toda la comunidad.

A sus 50 años, la espectacular intérprete nacida en Avilés ha tenido que vivir ya varias situaciones muy desagradables que ha resumido en un hilo en Twitter. "Se llama "edadismo", marginar a una persona por su edad (avanzada). Y en nuestra sociedad está a la orden del día, tristemente" explica en su perfil oficial.

"Hay una cosita que me ocurre a mí y a varias compañeras: cuando alguien no está de acuerdo con un tuit que compartimos se meten con nuestra edad, como si fuera culpa nuestra cumplir años. Como si hacerte mayor fuera un insulto en sí. Los que hacéis esto, pensáis que las personas son como los coches, que pierden valor desde que salen del concesionario hasta que son viejos y ya no sirven? Porque eso dice mucho de vosotros, y todo malo" confiesa Beatriz Rico narrando experiencias personales.

"Criticar a alguien por su edad demuestra que no tienes argumentos para rebatir los suyos, y vas a atacar con un insulto que ni siquiera lo es para la mayoría de gente normal. Si para ti "viejo" referido a una persona es un insulto, tienes un gran problema de valores y prioridades. Por cierto: te recuerdo que el único modo de vivir mucho tiempo es cumplir años. Salud y larga vida!" finalizaba la actriz. Unas palabras que enseguida tuvieron eco tanto entre sus seguidores como entre el resto de tuiteros.

Will Smith celebró su 50 cumpleaños saltando desde un helicóptero. Bien, yo voy a hacer algo más difícil a los 50: enseñar el culo. Si pensáis que por cumplir 50 tacos voy a hundirme y deprimirme, habéis acertado. Os pasaré la factura de mi psicoanalista 😜. pic.twitter.com/QC9Uol9mCj — Beatriz Rico (@bearicoactriz) February 25, 2020

Pero este usuario no es el único que ha demostrado que pese a la edad uno puede estar en perfecta condición mental y física. Beatriz Rico ya nos sorprendió a comienzos de este año con un desnudo que nos dejó boquiabiertos.