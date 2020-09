Ester Expósito demuestra que una americana negra puede ser la mejor tendencia para brillar

El Festival de San Sebastián se clausuró este fin de semana en un día lluvioso que dio mucho que hablar pero que, sin embargo, no deslució su alfombra roja por la que pasaron algunos de los actores y actrices más demandados del momento, entre ellos, Ester Expósito.

La madrileña deslumbró en su paseíllo con un traje de dos piezas sencillo, de Dolce & Gabbana que, sin embargo, no pasó desapercibido. Total look en negro con una blazer con escotazo que dejaba claro que, debajo de la americana no llevaba ninguna prenda de ropa interior. Una tendencia muy en auge que, sin embargo, nos hace plantearnos si resulta muy cómoda ya que cualquier movimiento poco calculado puede ponerte en un compromiso. Eso sí, explota la sensualidad al máximo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester Expósito (@ester_exposito) el 27 Sep, 2020 a las 8:00 PDT

Completó su look con joyas de Bvlgari, firma de la que ya es imagen y zapatos de Christian Louboutin. En cuanto al peinado, optó por una favorecedora cola de caballo alta y un poco de color gracias al maquillaje en esos labios rojo pasión que lució.

Y no es un complemento, pero a su lado lucía a su chico, el actor mexicano Alejandro Speitzer. Se trata de su segundo acto público como pareja. Se estrenaron en el Festival de Venecia y repiten en otro festival de cine. Él optó por un traje de doble botonadura de Boss, en color tierra y unos botines muy a lo Harry Styles, con tacones, también de Louboutin.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Speitzer (@alejandrospeitzer) el 26 Sep, 2020 a las 4:24 PDT

En cuanto al Festival, entregó sus preciados galardones dejando una clara protagonista, Dea Kulumbegashvili, una directora debutante, de Georgia, que se llevó la Concha de oro a mejor película y la de plata a la mejor dirección por Beginning. En cuanto al premio especial del jurado, fue a recaer a Crock of gold: A few rounds with Shane MacGowan de Julien Temple.