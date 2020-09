Los creadores de la BSO de Final Fantasy Crystal Chronicles: “Los fans consideran un tesoro nuestra música”

La saga Final Fantasy es uno de los emblemas de la historia de los videojuegos. Por sus muy diferentes y diversas entregas han pasado millones de jugadores de muy diferentes generaciones de consolas. Pero siempre hay títulos clásicos que sobreviven al tiempo como auténticas obras de arte.

Uno de ellos es Final Fantasy Crystal Chronicles, videojuego que hace ahora un mes recibió una edición remasterizada de su versión Gamecube para PlayStation 4, Nintendo Switch y dispositivos móviles. Una nueva oportunidad de disfrutar con las actuales plataformas de una joya del arte de los videojuegos.

Un título en el que la banda sonora es una auténtica obra maestra del género de los RPGs. Con sus creadores, Kumi Tanioka e Hidenori Iwasaki, hemos recordado cómo fue aquella BSO en Gamecube y cómo han trabajado en la remasterización de la música.

LOS40: Hola Kumi. Hola Hidenori. Gracias por su tiempo y bienvenidos a Videojuegos LOS40. Han pasado casi 20 años desde el lanzamiento original. ¿Cómo creen que ha envejecido la banda sonora de Final Fantasy Crystal Chronicles?

Kumi Tanioka: Difícil pregunta. Creo que los fans realmente consideran un tesoro la banda sonora, tanto como lo hacen con el juego. Durante los úlitmos 17 años he sido afortunado de tener muchas oportunidades de experimentar esto de primera mano. Cada vez que he sentido que Final Fantasy Crystal Chronicles era realmente algo especial para los fans, tenía la sensación de que esos mismos fans tenían ese mismo cariño por la música por lo que ellos podían volver cada vez que querían. Siento que eso es una cosa increíblemente valiosa.

Hidenori Iwasaki: Muchos fans adoptaron un interés muy cariñoso por la banda sonora de Final Fantasy Crystal Chronicles cuando se lanzo en 2003. Creo que esta banda sonora armoniza perfectamente con el mundo del juego. Desde entonces se han lanzado numerosos juegos de la saga Crystal chronicles, pero para los fans esta banda sonora es la que mas ha gustado, y la que quieren volver a escuchar. Todas las canciones del juego destacan por la utilizacion de instrumentos de la Edad media en Europa, lo que ha conseguido que la serie de Final Fantasy llegue a ese punto, así que creo que eso ha tenido un gran impacto en los jugadores. Con el paso del tiempo, creo que es una banda sonora que continúa gustando y que no envejece.

¿Cuales son sus recuerdos mas importantes de aquellos dias en 2003?

Tanioka: Mmmm bueno... yo estaba en mis veinte (risas)... Estoy bromeando, pero me siento increiblemente afortunado de poder haber trabajado en Final Fantasy Crystal Chronicles, uno de mis ultimos proyectos en mis veinte. Por una parte porque yo era joven y estaba dispuesto a afrontar ese reto. y tambien por los tiempos en los que me involucré en el proyecto, pero fue una influencia increible en mi música de hoy en dia.

Iwasaki: Hablemos un poco de lo que paso antes de componer la musica. Debido a las limitaciones de memoria en la Gamecube de 2003, era complicado componer música como somos capaces de hacer hoy en día. Era una práctica comun samplear la escala de un instrumento (por ejemplo do y mi etc) y despues conseguir que esas formas de onda fueran reproducidas usando Midi. Tener música que ha sido grabada en directo con increibles instrumentistas tocando in game era como un sueño por aquel entonces, pero de alguna manera yo quería conseguir una expresion musical que no se pudo hacer en otros juegos. Así que negocié con el principal programador bastantes veces para conseguir cuatro veces mas memoria de lo ususal. El programandor principal era absolutamente brillante y acepto mis peticiones para esas especificaciones que sin duda habrian sido declinadas por un programador normal. Después, fui al teatro Roba Music que adoro y que usa instrumentos musicales antiguos y les pedí que tocaran para nosotros. En un principio no estaban muy dispuestos ante la música de videojuegos pero les mostramos lo entusiastas que somos y al final accedieron a colaborar.

Ni si quiera habiamos terminado una cancion cuando estos dos aspectos estaban definidos, pero yo estaba muy seguro y dije , "¡si! este proyecto musical va a ser grande ! ¡Tenemos que hacerlo!". Teniamos mucha confianza en cómo la musica resultaria antes de empezar a componer. Despué de esto, fuimos capaces de ganar el gran premio del festival Media arts de Japón el cual estaba patrocinado por el gobierno. Los jueces amablemente nos dijeron que los graficos y la música eran de primera clase. La musica de Kumi Tanioka es obviamente maravillosa pero personalmente creo que esto se debió a los aciertos que nosotros tuvimos en la preparación.

¿Cuáles son los principales cambios entre la banda sonora original y la remasterizada?

Tanioka: Para empezar, la premisa principal, la música usa las canciones originales ya que es una manera de remasterizar la version y mantener el ritmo del original. Que la la gente sintiese lo mismo que hace 17 años era algo que tenía muy claro. Asi que me aseguré de no perder la sensación del mundo original, y después añadimos nuevas reediciones y re grabaciones de las canciones. Esto permite a los jugadores disfrutar de una experiencia ambiental y natural a través del uso de canciones no utilizadas anteriormente debido a la tecnologia hardware de hace 17 años. Hemos incluido elementos como estos, con mejor sonido y remixes de calidad, para que la experiencia de los jugadores sea más profunda y en un contexeo más amplio del mundo del sonido.

Tambien, creando las dos nuevas canciones me recordaba los sentimientos que tenía trabajando en Final Fantasy hace 17 años. Escuché todas las canciones originales otra vez y creé las nuevas canciones con mucho cuidado, intentando que se sintiesen naturales y como si hubiesen estado en el juego desde el principio. Por supuesto, incorporé todos estos pensamientos, mis pensamientos de hace 17 años, y los cambios de audio para conseguir estas nuevas piezas. Sinceramente espero que todos estén contentos con el resultado.

The #FinalFantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Original Soundtrack is now available. Get the physical CD from the #SquareEnix Store or download it digitally from iTunes and Amazon Music. — FINAL FANTASY (@FinalFantasy) September 7, 2020

Iwasaki: Principalmente, Mr T escribió y grabó las nuevas canciones con el teatro Roba Music, como con las canciones originales. Toda la música anterior ha sido retrabajada. No hemos cambiado mucho, simplemente las hemos pulido para que estén lo más cerca posible de las originales. Específicamente hemos sido capaces de restaurar la interpretación de los instrumentos musicales que anteriormente no pudimos hacer debido a las limitaciones de memoria en 2003 y hemos añadido simetrías a algunos de los instrumentos. Habrá probablemente algunas canciones en las que no serás capaz sentir lo que ha cambiado, solo si las escuchas detalladamanete. Me encantará ver a los entusiastatas determinar con precision todos los pequeños cambios (risas). Las dos canciones que hemos regrabado completamente son las canciones temáticas. No solo hemos regrabado las voces, sino también la pista de acompañamaniento desde cero.

¿Creen que la manera de disfrutar la música es diferente ahora que la manera en la que lo hacíamos con la Gamecube original?

Tanioka: En términos de jugabilidad creo que es importante decir que Final Fantasy era jugado originalmente con amigos, hermanos y familiares pero ahora podemosjugar con gente que no conocemos de diferentes lugares. FFCC Remastered Edition es ahora una plataforma multijugador, permitiendo a mas gente jugar en ella. Creo que es increíble cómo puedes conectarte con mucha gente de diferentes lugares, viajar juntos a través del mundo de FF y compartir un montón de experiencias juntos. Realmente es algo bonito. Es todo un honor pensar que la música que suena y es compartida por el mundo es la banda sonora que nosotros hicimos. Siento si no conteste bien a tu pregunta.

Iwasaki: Para mí, creo nada ha cambiado radicalmente. Podría explicar las diferencias nimias pero todo lo que sientes al escuchar la música es lo que realmente cuenta.

La banda sonora original fue un viaje emocional para millones de jugadores. ¿Cómo fue ese viaje? Imagino que el éxito fue inspiracional para sus carreras

Tanioka: Final Fantasy es realmente un juego que te lleva a un viaje, ¿verdad? No hay nada mejor que tener música alrededor tuyo mientras dura ese viaje. Sobre todo, creo que la idea de que los fans están esperando tan felices el lanzamiento de la edición remasterizada y su banda sonora hace que el significado de nuestro viaje sea tan maravilloso. Por supuesto todas las canciones que he hecho son increíblemente preciosas para mí. No hay ninguna duda de que este juego tuvo un impacto definitivamente grande en mí.

Iwasaki: Mi viaje original con Final Fantasy Crystal Chronicles cambió maravillosamente mis siguientes proyectos musicales. En ese momento trabajaba principalmente ayudando al compositor siendo por ejemplo el operador de sintetizadores o haciendo los arreglos de las canciones, pero desde Final Fantasy Crystal Chronicles empecé a trabajar en las composiciones. Hubo un productor al que le encantó mi trabajo en FFCC y allanó el camino para mí para componer. Además de eso, personalmente era muy feliz con todo ese trabajo que hice en Final Fantasy. No importa cuánto intentes ayudar en el trabajo, siempre hay que ayudar en el trabajo. Este título también me ayudó a convertirme en lo que quería ser en el escenario y ser reconocido por los jugadores. Para hacer esto, tuve que ser un compositor.

¿Creen que, a medida que la tecnología avanza en los juegos y en las plataformas, la música pierde algo de importancia en el diseño de un juego?

Tanioka: En realidad nunca he creído eso. Es verdad que hay situaciones en las que algunos jugadores que estén jugando en sus teléfonos y tienen que apagar la música o usar auriculares puede perder su papel. PEro eso no cambia la forma en la que nosotros hacemos la música para los videojuegos. Aunque haya pocas oportunidades siempre hacemos la música pensando en cómo hacer inmersiva la experiencia para el jugador y cómo será el momento en el que esté jugando mientras escucha la música y los efectos de sonido.

Iwasaki: Creo que hay algunos juegos que no necesitan la música o que incluso están mejor sin ella. Pero en otros, en muchos juegos siento que las posibilidades musicales son infinitas y dependen de cómo los enfoques con tus ideas. Puedes usar efectos de sonido realistas para crear una sensación de realismo o en la misma escena puedes utilizar música. Caulquier método es bueno siempre que emocione al jugador. Recientemente la música puede cambiar de manera interactiva según la progresión del juego pero lo importante es no seguir tendencias sino pensar sobre si el jugador disfrutará el gameplay gracias a ello o no. Si no emociona a los jugadores, hay casos en los que es mejor no seguir adelante. Siento que la gente está utilizando técnicas de moda sin pensar en si los jugadores harán la música menos importante. La música es un elemento muy importante dependiendo de su uso.

Ambos han estado trabajando las últimas dos décadas en otras bandas sonoras. ¿Qué consejo le darían a quien quiera empezar a componer para videojuegos?

Tanioka: Personalmente sigo en mi larga travesía en este trabajo así que no puedo decir nada como "así deberían ser los videojuegos". Por supuesto es importante pensar qué timo de música quieres hacer para un juego pero mucho más considerar qué música hará feliz al jugador y qué música conseguirá darle una experiencia inmersiva en el mundo del juego. Si consigues esta especie de sincronización sobre la música en los juegos, todo será mucho más poderoso. Lo siento, creo que me he ido un poco de la pregunta (risas)...

Iwasaki: Para mí cuando la gente dice, la música de este juego es alucinante, creo que quieren decir que el juego es divertido y que les encanta cómo combina con el juego. Pero no hablan sobre la música en sí misma. Es la sincronización de la música con el gameplay lo que funciona y hace fuerte la experiencia completa. La música que necesita cada juego cambia completamente dependiendo del título. Creo que hay que ser un absoluto entusiasta y pensar qué tipo de música te gusta y qué tipo quieres hacer. Al mismo tiempo, también tienes que ser flexible. Y eso solo se consigue estando interesado en todos los tipos de música posible y puliendo tu habilidad para amoldarte a ellas. Es mucho más divertido hacer música para videojuegos si usas tus conocimientos y sensibilidad. Pero por encima de todo esto, no creo que haya un trabajo mejor que este gracias a los jugadores que disfrutan del juego y de tu música. Hacedlo lo mejor que sepáis.

Gracias por su tiempo y por crear tanta música memorable para la franquicia.

Tanioka: Gracias por tus preguntas. Espero que disfrutéis de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. Creo que será un videojuego increíblemente memorable otra vez más o incluso más de lo que lo fue antes.