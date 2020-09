Maxi Iglesias: “Dije que no a ‘MasterChef’ a una semana de entrar”

Los que vieron la primera temporada de Valeria, la serie de Netflix basada en la primera saga literaria de Elísabet Benavent, están deseando volver a ver a Maxi Iglesias en la segunda temporada. Pero habrá que seguir esperando y, mientras, podemos verle por La Resistencia, donde ya es un habitual.

“Como no puedo ir a otras cosas, por lo menos, voy ahí, a La Resistencia, que me pilla cerca, Gran Vía, bajo…”, le reconocía a David Broncano sobre su presencia en su programa. Y ya de paso le dejaba claro que a él le gusta hacer cosas como bucear y que, donde de verdad, le gustaría estar es en Planeta Calleja.

Así que, Broncano le tomó la palabra y le echó un cable. Le mandaron un mensaje de voz al viajero de Mediaset para que contemplase invitar a Maxi a su programa.

“Hola Jesús, mira, que soy Maxi Iglesias. Que ya sabrás que estoy aquí en La Resistencia, porque el mensaje es de David. Estamos comentando el tema de que ya aquí en La Resistencia he hecho un poco de todo. Se me dan muy bien los deportes, he hecho cosas extremas, puenting, buceo… cosas muy raras… paddel, ojo con el paddel que te das con la pala en la cabeza y no veas… un montón de cosas”, empezaba el mensaje.

Y en cuanto al lugar que visitar con Calleja, también tenía propuestas: “Abu Dabi, Burkina Fasso, Kuala Lumpur… cosas así que están a mano porque no tengo casi problemas con la agenda”.

Y para rematar, Broncano le animaba a que se vendiera bien. “También hago fotos, manejo drones, soy patrón de barco… dije que no a MasterChef porque como no cocino, dije que no a MasterChef a una semana de entrar”, reconocía sobre el programa que rechazó.

Así que, eso que nos hemos perdido, aunque tiene pinta de que Jesús Castro va a dar mucho juego, entre otros de los concursantes que se han metido a manejar los fogones.

Y ya que estaba, Maxi quiso enviar un mensaje a todos los jóvenes: “Vengo a deciros que seáis activos, que busquéis cosas que hacer, que salgáis al aire libre, que hagáis deporte, escalada, pero no que estéis ahí en el parque, sin mascarilla, haciendo el notas”.

Y tras su discurso a la juventud, llegó la respuesta de Calleja a su proposición de tener a Maxi en su programa. “Oye Maxi, pues lo veo muy bien. Te veo muy centrado, con ganas de aventura y estoy pensando que podíamos empezar con punto macramé, luego iríamos a cualquier playita del norte, recogíamos unas conchas, hacíamos unos joyeros y luego compramos un tablero y unas puntas y hacemos el típico coche o barquito. Si conseguimos superar esta prueba ya iremos pensando en tareas más complejas, más difíciles y nos vamos a venir arriba porque no te mereces otra cosa Maxi. Hay que meterte siempre en el riesgo, en deportes top”, exponía el aventurero.

“Igual no ha entendido el mensaje”, terminaba diciendo Maxi. Igual no.