A falta de conciertos y festivales presenciales, que todos echamos mucho de menos y estamos deseando que vuelvan, los anuncios de ediciones de conciertos en formatos audiovisuales son toda una noticia que tomamos con ilusión. Cada vez más durante estos meses, artistas y grupos se han puesto las pilas para ofrecernos alternativas para disfrutar con sus mejores actuaciones en directo.

Los Rolling Stones saben que son uno de los grupos que más masas mueven cuando se anuncia que van a actuar en directo en una ciudad. Por eso, y después del éxito de la serie Extra Licks en su canal de Youtube, con un montón de material inédito, ahora vuelven con otro anuncio que hará las delicias de sus fans.

Sus Satánicas Majestades han editado la película de su concierto de 1989 Steel Wheels Live, después de haber sido restaurado, remezclado y remasterizado en múltiples formatos. Se trata de un concierto que tuvo lugar en Atlantic City dentro de una de sus más ambiciosas giras. Steel Wheels tuvo un set list enorme, con una duración de dos horas y media donde los Rolling Stones no solo tocaban sus éxitos, sino que se atrevieron a lanzar varias canciones nuevas de este nuevo álbum.

Los Rolling Stones publican el concierto inédito de 1989 'Steel Wheels Live'

Las interpretaciones más nuevas como Terrifying y Can't Been Seen chisporrotean entre Jumping Jack Flash, (I Can't Get No) Satisfaction, You Can't Always Get What You Want y Gimme Shelter. Esta fue una declaración de intenciones: los Rolling Stones volvieron a visitar su vasto repertorio mientras mostraban con confianza a dónde iban y los amplios espectros de música que habían explorado a lo largo de su carrera.

Un punto culminante de esta parada particular de la gira de la banda fue cuando se unieron invitados especiales: Axl Rose e Izzy Stradlin de Guns N 'Roses acompañan a los Stones para la primera presentación en vivo de Salt Of The Earth, de su álbum Beggars Banquet de 1968.

Steel Wheels Live cuenta con una versión especial limitada de 6 discos, que incluye la actuación en Atlantic City en DVD, SD-Blu-ray, 2CD, un DVD de su concierto en el famoso Tokyo Dome, así como Steel Wheels Rare Reels, un CD con pistas que no figuraban en la lista de canciones de la gira principal. También está disponible en otros formatos que puedes consultar aquí.