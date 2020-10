Conoce a Daviles de Novelda y su ‘flamencotón’, la fusión de estilos que convierte cualquier día en una fiesta

Cada vez son más los artistas que emergen para hacerse un hueco en esta ardua industria. Aquellos que tienen talento y no se rinden en perseguir sus sueños, son los que finalmente consiguen alcanzar oídos de un importante número de seguidores. Pues Daviles de Novelda es uno de ellos.

El alicantino de tan solo 21 de años ya se ha ganado el cariño y respeto de artistas como Omar Montes y Rvfv, referentes en la escena urbana. En su discografía cuenta con lanzamientos muy destacados en las plataformas digitales, como son el remix de Prendío o su Normal Que Se Lo Crea. Pero, ¿quién es realmente Daviles de Novelda?

Su nombre rinde homenaje a su tierra, el pueblo alicantino de Novelda. Uno de los primeros recuerdos que Daviles guarda con la música es la guitarra que le regalaron con tan solo 5 años. "Recuerdo las manos de mi padre enseñándome unos acordes con la guitarra cuando yo tenía 5 años y empezaba a tener uso de razón. Recuerdo que mi sensación fue como enamorarme por primera vez. Y desde ese momento hasta hoy, la música ha formado parte de mi vida", desvela el artista a LOS40.

Aquello le interesó para, posteriormente, educarse musicalmente de manera autodidactiva. Con tan solo 16 años, registra su primer éxito en Youtube gracias al tema Yo Soy de los Fernández.

Su persistencia y ganas por lograr sus objetivos lo llevó a publicar otros hits. Incluso participó en el remake de Como Ronea con Las Chuches. Posteriormente, Rvfv y Omar Montes llegaron a su vida y le invitaron a colaborar en el remix de Prendío, en el que aportó su toque más personal con el flamenco urbano que le caracteriza. "RVFV lo conocí en un concierto en el que coincidimos y a partir de ahí es como si fuera mi primo. Después de llevar hablando un tiempo me propuso entrar en el remix con Omar Montes. A mí siempre me gustó ese tema, así que la idea me encantó", señala el de Novelda.



Ahora que su nombre ya aparece en las playlists de los éxitos del momento de las plataformas digitales, se anima a lanzar Normal Que Se Lo Crea, un tema en en el que ha llamado a sus amigos y compañeros Omar Montes y Rvfv para participar en él. Aunque también se une Keen Levy, otra promesa de la escena urbana procedente de Almería. Su videoclip fue dirigido por Fabricio, quien también se puso a los mandos de Alocao de Bad Gyal con Omar.

Llega así el que él denomina como el "flamencotón alegre y desenfadado", con el que ha querido alargar el verano y retrasar la llegada del otoño. Este nuevo tema nos presenta la fusión de estilos que protagoniza la nueva etapa del alicantino: reggaeton, pop urbano, rap y flamenco. Una fusión que se convierte en la excusa perfecta para convertir cualquier día en una fiesta.

"El flamencotón es una mezcla de todos los géneros musicales que he consumido a lo largo de mi vida… Es una fusión que sale del flamenco, el rap, el reggaetón, el trap, la salsa… Es la música que me sale sin pensar en qué me va a salir. Es, como a mí me gusta llamarlo, un cocido con pelotas (risas)", explica Daviles.



El de Novelda ya tiene la vista puesta en el futuro y, convencido de lo que nos ofrecerá muy pronto, no ha podido evitar compartir su emoción con nosotros. "Lo próximo que viene es algo que mis seguidores más antiguos me piden mucho y es algo muy cercano a mis inicios en el mundo del rap. Además estoy preparando varias sorpresas de cara a fin de año", confiesa.

El 2020 ha sido un año extraño para todos, pero también nos ha regalado algún que otro bonito acontecimiento. En el caso de Daviles, ha sido el de aterrizar con su flamencotón a las listas de éxitos nacionales.