Why Don't We regresa por todo lo alto con Fallin'

Why Don't We cumplía el pasado 27 de septiembre su 4º aniversario como banda. Este grupo de amigos que aquel día de 2016 decidió unir sus talentos musicales ha preparado una celebración de altura en un 2020 en el que seguimos muy necesitados de buenas noticias.

Los estadounidenses regresan tras casi un año de silencio musical y social en el que han aprovechado el tiempo. El resultado es el segundo álbum de estudio de su carrera musical en el que han compuesto y autoproducido sus propias canciones.

La primera de ellas que verá la luz será Fallin'. Y según ellos mismos nos han confesado durante una entrevista con LOS40 se trata de la última canción que compusieron pero la primera en ver la luz. Zach Herron, Jack Avery, Daniel Seavey, Corbyn Besson y Jonah Marais confían plenamente en este hit en el que la percusión se combina a las mil maravillas con sus voces.

El estreno del vídeo de Fallin' está previsto para este 29 de septiembre momento el el que comenzará la cuenta atrás para recibir su próximo proyecto musical. Un disco que han compuesto juntos pero con todas las precauciones sanitarias debido a la pandemia que sigue causando estragos en Estados Unidos.

Y para cambiar el rumbo político de su país, Why Don't We ha desvelado un mural en Los Ángeles en el que muestra su apoyo a la iniciativa Why Don't We Vote para el registro de votantes para las próximas elecciones de noviembre.

Muy pronto podrás leer en LOS40.com la entrevista que hicimos a Why Don't We con motivo del estreno de esta nueva canción.